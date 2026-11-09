Resmi: Mbappe Kalahkan Yamal dan Rebut Penghargaan Bergengsi

Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, memenangi persaingan individu dengan Lamine Yamal, winger Barcelona, setelah dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Spanyol untuk bulan Oktober. Ini menjadi kemenangan langsung pertamanya atas Yamal di level penghargaan individu sejak keduanya kalah dalam perburuan Ballon d'Or 2026 dari Harry Kane.

Kemenangan penyerang asal Prancis itu datang setelah persaingan yang melibatkan lima pemain, dipimpin oleh Yamal, bersama Goncalo Guedes pemain Real Sociedad, Alejandro Grimaldo pemain Atletico Madrid, dan Matias Dituro kiper Elche.

Angka-angka Mbappe menentukan persaingan

Penobatan Mbappe bersandar pada catatan golnya yang istimewa sepanjang Oktober, setelah ia mencetak empat gol dalam tiga pertandingan di Liga Spanyol, menegaskan pengaruh besarnya terhadap hasil Real Madrid selama bulan tersebut.

Momen paling menonjolnya adalah mencetak dua gol ke gawang Sevilla, sebelum mengulangi pencapaian itu dengan dua gol ke gawang Barcelona dalam laga El Clasico, yang berakhir dengan kemenangan Los Blancos dengan skor 2-1 di Stadion Spotify Camp Nou.

Berkat gol-gol ini, Mbappe menambah koleksinya menjadi 11 gol di Liga Spanyol, ditambah dua assist, sehingga total kontribusi golnya mencapai 13, pada akhir pertandingan-pertandingan Oktober.

Yamal tidak jauh dari penghargaan

Di sisi lain, Lamine Yamal menyuguhkan angka yang baik sepanjang Oktober, setelah mencetak satu gol dan membuat dua assist dalam tiga pertandingan di kompetisi tersebut, dengan total tiga kontribusi langsung.

Winger Barcelona itu juga unggul atas Mbappe dalam total kontribusi gol sepanjang musim, setelah mencapai 14 kontribusi, dengan rincian delapan gol dan enam assist, pada akhir Oktober.

Namun perbedaan antara kedua pemain selama bulan yang dinilai itu terlihat jelas di sisi pencetakan gol, di mana Mbappe membukukan empat gol, berbanding satu gol milik Yamal, yang memperkuat peluang penyerang Real Madrid dalam memenangi penghargaan tersebut.

Penebusan setelah kekecewaan Ballon d'Or

Penobatan ini memberi Mbappe dorongan moral setelah kekalahannya dalam perebutan Ballon d'Or 2026, yang jatuh ke tangan Harry Kane, sementara bintang Prancis itu harus puas dengan posisi kedua, dan Yamal berada di belakangnya dalam perburuan penghargaan tersebut.

Yamal sebelumnya telah menebus sebagian kekecewaannya dengan meraih Trofi Kopa untuk pemain muda terbaik, sebelum kini kalah dalam persaingan baru menghadapi Mbappe, yang berhasil mengubah ketajamannya mencetak gol menjadi penobatan individu di level Liga Spanyol.

Pencapaian ini datang di saat Real Madrid dan Barcelona melanjutkan perebutan puncak klasemen kompetisi, sehingga persaingan antara kedua bintangnya menambah babak baru pada duel individu yang mencuri perhatian sejak gala Ballon d'Or.