Resmi: Manchester City Umumkan Peminjaman Pemainnya

Manchester City mengumumkan pada hari Selasa ini secara resmi peminjaman pemainnya, Kalvin Phillips, ke Sheffield United yang berlaga di Championship selama semusim, dalam bursa transfer musim panas saat ini.

Manchester City menyebutkan dalam pernyataan melalui situs resminya: "Kalvin Phillips hari ini kembali bergabung dengan Sheffield United dengan status pinjaman selama satu musim."

Phillips, yang berusia 30 tahun, sempat berada di Sheffield United selama paruh kedua musim 2025/26 setelah bergabung dengan tim tersebut pada Februari 2026.

Situs resmi klub biru langit itu menambahkan: "Sayangnya, gelandang bertipe petarung itu hanya bermain dalam tiga pertandingan sebelum mengalami cedera lutut yang membuatnya absen dari lapangan untuk sisa musim."

Meski demikian, ia kembali ke Sheffield untuk periode kedua setelah menandatangani kontrak untuk musim 2026/27 pada sore hari ini.

Phillips membangun namanya di Leeds United, tempat ia bermain untuk tim Elland Road selama delapan musim.

Phillips bergabung dengan City pada musim panas 2022 dan tampil dalam 21 pertandingan bersama The Citizens pada musim pertamanya, di mana ia meraih treble bersejarah bersama tim.

Pada musim berikutnya, ia bermain dalam 10 pertandingan bersama klub sebelum bergabung dengan West Ham United pada Januari 2024 dengan status pinjaman untuk sisa musim tersebut.

Pada awal musim berikutnya, ia bergabung dengan Ipswich Town yang baru promosi untuk musim 2024/25.

Musim lalu, ia tampil sebagai pemain pengganti dalam kemenangan City 2-0 pada babak ketiga Piala Liga atas Huddersfield Town di Stadion Aku sebelum bergabung dengan tim Sheffield United.

Phillips tampil dalam 32 pertandingan bersama Man City dan mencetak satu gol ke gawang Red Star Belgrade dalam kampanye Liga Champions musim 2023/24.



