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Manchester City Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

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Resmi: Manchester City umumkan kepergian pemainnya

Transfers
M. Alleyne
Burnley
Manchester City
Championship
Premier League
Inggris

Dipinjamkan ke Championship

Hanya 48 jam sebelum peluit awal resmi musim, Manchester City menuntaskan nasib salah satu pemainnya selama bursa transfer musim panas ini.

Manchester City mengumumkan pada Jumat malam ini kepergian bek mudanya, Mac Allen, dalam langkah yang bertujuan memberinya menit bermain lebih banyak.

Pengumuman resmi itu datang menjelang dimulainya musim baru, di mana tim asuhan pelatih Enzo Maresca bersiap menghadapi Arsenal di Community Shield pada Minggu mendatang.

City menegaskan bahwa pemain berusia 21 tahun itu akan bergabung ke Burnley dengan status pinjaman selama satu musim, untuk berlaga di kompetisi Championship pada musim 2026/27.

Allen sebelumnya turut serta bersama rombongan Manchester City dalam tur pramusim mereka di Asia, dan ikut dalam masa persiapan, tetapi tim pelatih lebih memilih meminjamkannya agar menjadi elemen utama dalam proyek Burnley untuk kembali ke Premier League.

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Bek muda itu memiliki pengalaman sebelumnya di Championship, di mana ia bermain sebagai pemain pinjaman untuk Watford pada Agustus 2025 dan tampil dalam 17 pertandingan, sebelum City memutuskan menariknya kembali pada Januari 2026 akibat krisis cedera di lini pertahanan yang menimpa tim.

Kepulangan itu memberinya kesempatan tampil perdana bersama tim utama melawan Brighton, dan ia juga mencetak gol pertamanya dengan seragam City ke gawang Exeter City di Piala FA, dengan total penampilannya mencapai 7 pertandingan bersama tim utama.

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