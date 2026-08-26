Resmi: Manchester City Umumkan Kepergian Bintangnya ke Newcastle

Klub Manchester City beberapa saat lalu resmi mengumumkan kepergian salah satu bintangnya dari Stadion Etihad selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, sebuah langkah yang tidak diduga oleh para pendukung The Citizens.

Klub Inggris itu mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan kepindahan gelandang asal Spanyol, Nico Gonzalez, ke skuad Newcastle United dalam kesepakatan penjualan permanen, sehingga mengakhiri perjalanan yang berlangsung selama 18 bulan di dalam tembok City.

Gonzalez (24 tahun) telah menjalani 59 pertandingan dengan seragam Manchester City di seluruh kompetisi, di mana ia berhasil mencetak 4 gol, sebelum akhirnya memutuskan mencari peluang bermain yang lebih besar jauh dari skuad The Citizens.

Pemain itu berpamitan kepada para pendukung City dengan pesan yang menyentuh, di mana ia berkata: "Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk menjadi bagian dari klub besar ini. Sulit bagi siapa pun dari luar untuk menyadari betapa hebatnya Manchester City. Manajemen, para pemain, para pelatih, dan para pendukung membuatnya sangat istimewa."

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Ia menambahkan: "Saya menikmati setiap momen di sini, tetapi saya ingin bermain lebih banyak, dan saya pergi dengan membawa tidak lain selain segala cinta dan rasa terima kasih. Saya telah belajar banyak di samping para pemain dan pelatih terbaik di dunia, dan saya berterima kasih kepada seluruh rekan setim saya, tim pelatih, dan para pendukung atas dukungan mereka, serta saya berharap yang terbaik untuk tim."