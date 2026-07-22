Resmi.. Manchester City Perpanjang Kontrak Foden

Klub Manchester City secara resmi mengumumkan pada hari Rabu ini perpanjangan kontrak pemain Inggris mereka, Phil Foden, sehingga ia akan tetap bertahan di markas Etihad hingga tahun 2030.

Manchester City menyebutkan melalui situs resmi mereka: "Phil Foden menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun yang akan membuatnya bertahan di Stadion Etihad hingga tahun 2030."

Pihak klub menambahkan: "Pemain berusia 26 tahun tersebut, yang merupakan pendukung fanatik Manchester City sepanjang hidupnya, akan melanjutkan keterikatannya dengan klub yang dimulai ketika ia berusia sembilan tahun di akademi kami."

Klub juga menyatakan: "Sejak penampilan perdananya bersama tim utama di bawah kepemimpinan Pep Guardiola pada tahun 2017, ia telah menjadi salah satu pemain dengan raihan gelar terbanyak dalam sejarah kami."

Secara keseluruhan, Foden telah memenangkan 20 gelar utama bersama City — enam gelar Liga Primer Inggris, lima gelar Piala Liga, tiga gelar Piala FA, tiga gelar Community Shield, satu gelar Liga Champions Eropa, satu Piala Super Eropa, dan satu Piala Dunia Antarklub.

Foden memiliki bakat menyerang alami, serta menarik perhatian dengan sejumlah penghargaan individu yang mencakup penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini dari Asosiasi Pesepakbola Profesional untuk musim 2023/24, penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini dari Asosiasi Penulis Sepak Bola, dan penghargaan Pemain Terbaik Musim Ini dari Liga Primer Inggris.

Pada Mei 2026, ia menjadi satu-satunya pemain keenam yang mencatatkan 100 kontribusi gol di Liga Primer Inggris bersama Manchester City, dan merupakan salah satu dari hanya 20 pemain yang mencetak 100 gol bersama klub sepanjang sejarahnya yang membentang 132 tahun.

Dalam pernyataannya soal kontrak barunya, Foden mengatakan kepada situs resmi klubnya bahwa ia mewujudkan mimpi masa kecilnya dengan membela Manchester City.

Ia menambahkan: "Komitmen saya terhadap masa depan bersama City berarti segalanya bagi saya.. Bermain untuk klub ini adalah satu-satunya hal yang selalu ingin saya lakukan, dan mengenakan jersey ini selalu menjadi kehormatan bagi saya."

Ia melanjutkan: "Bukan rahasia lagi bahwa saya cukup beruntung menjadi bagian dari periode bersejarah yang meraih banyak gelar, tetapi kami selalu menatap ke depan dan berupaya memenangkan lebih banyak lagi."

Ia menyambung: "Saya tidak bisa melakukan apa pun selain berterima kasih kepada klub, staf, rekan-rekan setim, dan para suporter yang terus menaruh kepercayaan pada saya dan yakin bahwa saya akan mengerahkan kemampuan terbaik untuk City, dan saya berharap dapat membalas budi kalian di tahun-tahun mendatang."

Ia meneruskan: "Saya tidak sabar untuk bekerja bersama Enzo lagi. Ia luar biasa selama musim treble — sosok yang dihormati semua pemain dan yang mereka senangi untuk diajak bekerja. Kepulangannya ke sini adalah hal yang menggembirakan."

Ia mengakhiri: "Secara pribadi, saya tahu bahwa saya telah banyak berkembang melalui kerja sama dengan para pelatih dan tim kelas dunia kami, dan dengan kepergian banyak legenda yang berada di sini ketika saya memulai karier, saya sangat antusias menyongsong tahap berikutnya dari karier saya di klub besar ini."







