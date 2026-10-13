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Keputusan mengejutkan

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Liga Roshan Saudi mengumumkan penundaan tiga pertandingan dalam kompetisi, yang paling mencolok adalah laga El Clasico yang dinanti antara Al Ahli dan Al Nassr.

Al Nassr sebelumnya dijadwalkan bertandang ke Al Ahli, Kamis mendatang, di Stadion Alinma, Jeddah, pada pekan kesembilan Liga Roshan Saudi.

Namun Liga Profesional Saudi mengeluarkan pernyataan resmi pada hari Selasa, yang mengumumkan penundaan pertandingan tersebut, ditambah dua pertandingan lainnya, karena kondisi yang sedang berlangsung.

Pernyataan resmi itu menyebutkan: "Liga Profesional Saudi memutuskan untuk mengubah jadwal tiga pertandingan dalam pekan kesembilan Liga Roshan Saudi, karena pertimbangan logistik, dengan memperhatikan batas minimum masa istirahat antar pertandingan."

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Pernyataan itu menjelaskan: "Berdasarkan perubahan tersebut, pertandingan Al Riyadh vs Al Hilal dan Al Ittihad vs Al Shabab akan digelar pada Sabtu, 19 Desember 2026, sementara pertandingan Al Ahli vs Al Nassr akan dimainkan pada Sabtu, 6 Maret 2027."

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Lebih lanjut: "Sisa pertandingan pekan kesembilan tetap berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan tanpa perubahan."

Pernyataan itu melanjutkan: "Dalam menentukan jadwal baru, Liga memperhatikan batas minimum masa istirahat antar pertandingan, di samping persyaratan operasional dan organisasi yang terkait dengan penyelenggaraan pertandingan."

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Pernyataan itu ditutup dengan: "Perubahan ini merupakan bagian dari prosedur organisasi yang ditetapkan untuk mengelola jadwal kompetisi, dengan memperhatikan berbagai pertimbangan terkait pengaturan logistik tim yang diperlukan untuk menggelar pertandingan."

Sebelumnya, laporan media mengungkapkan adanya kemungkinan penundaan El Clasico, mengingat delegasi Al Nassr belum meninggalkan ibu kota Saudi, Riyadh, hingga saat ini.

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Laporan tersebut menyebutkan bahwa Al Nassr menunggu kepastian mengenai kemungkinan penundaan pertandingan, dan jika tidak ditunda, mereka harus melakukan perjalanan ke Jeddah melalui jalur darat, mengingat sulitnya perjalanan melalui udara akibat peristiwa-peristiwa terakhir yang terjadi di Kerajaan Arab Saudi, sebelum akhirnya pertandingan tersebut resmi ditunda.







