Resmi: Kepastian Kondisi Courtois untuk Tampil di El Clasico

Kiper Real Madrid asal Belgia, Thibaut Courtois, dipastikan absen dari laga El Clasico kontra Barcelona pada Minggu malam di Stadion Spotify Camp Nou, setelah klub memutuskan untuk mencoretnya akibat terserang flu berat. Dengan demikian, pelatih Jose Mourinho akan mengandalkan kiper asal Ukraina, Andriy Lunin, untuk menjaga gawang dalam duel yang dinanti-nantikan di pekan kesepuluh Liga Spanyol tersebut.

Surat kabar Spanyol "Marca" melaporkan bahwa keputusan itu diambil setelah beberapa jam penuh ketidakpastian dan konsultasi mengenai kemungkinan Courtois bisa tampil. Ia bangun pada pagi hari dalam kondisi kesehatan yang sangat buruk, sebelum sempat muncul kemungkinan untuk memberinya kesempatan menyusul tampil di laga, namun memburuknya kondisinya menuntaskan situasi secara final. Alhasil, klub memutuskan agar ia tetap tinggal di Madrid dan tidak ikut bepergian ke Barcelona.

Menurut surat kabar tersebut, penyakit yang diderita sang kiper Belgia melampaui sekadar gangguan kesehatan ringan, karena ia mengalami gejala flu berat yang mendorong tim medis dan tim pelatih untuk mencoretnya, demi menghindari risiko memainkannya dalam pertandingan sebesar ini, selain risiko penularan ke anggota tim lainnya.

Absennya Courtois memberi kesempatan istimewa bagi Lunin, yang bersiap menjalani menit-menit pertamanya pada musim ini, setelah selama periode lalu menjadi pelapis sang kiper Belgia. Kiper Ukraina itu dituntut tampil kuat di salah satu laga tersulit musim ini, untuk menutup kehilangan salah satu elemen terpenting Real Madrid.

Meski Mourinho sebelumnya pernah mengungkapkan kepercayaannya kepada kiper Ukraina tersebut, ia mengakui sulit memberinya kesempatan bermain selama masih ada Courtois, yang ia sebut sebagai salah satu kiper terbaik di dunia.

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Pelatih Portugal itu berkata dalam pernyataan sebelumnya mengenai Lunin: "Dia layak bermain, dan saya tidak bercanda. Dia bekerja keras setiap hari, bersaing dengan kiper terbaik di dunia, dan menunjukkan semangat positif di setiap sesi latihan," seraya menambahkan bahwa sulitnya memainkan kedua kiper bersamaan tidak berarti mengabaikan prinsip kelayakan.

Absennya Courtois merupakan kehilangan dari segi teknis dan mental bagi Real Madrid, apalagi ia tampil dengan level yang kuat di laga-laga terakhir dan turut berkontribusi lewat penyelamatan-penyelamatannya dalam menjaga peluang tim. Kesulitan tugas pun berlipat ganda dengan absennya pemain Brasil, Vinicius Junior, di samping Raul Asencio, Ferland Mendy, dan Rodrygo.