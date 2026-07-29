Juventus telah merampungkan salah satu transfer paling menonjol di bursa musim panas, setelah mencapai kesepakatan final terkait salah satu penyerang Paris Saint-Germain. Kesepakatan ini terjadi usai negosiasi panjang yang diwarnai berbagai kerumitan dan nyaris gagal lebih dari sekali.

Jaringan "Sky Sport Italia" menyebutkan bahwa Juventus akan membayar 38 juta euro, ditambah bonus yang mencapai 12 juta euro, untuk mendatangkan pemain Prancis Randal Kolo Muani dengan status pinjaman disertai kewajiban membeli, dalam transaksi yang nilai totalnya bisa mencapai 50 juta euro.

Sejumlah sumber Prancis sebelumnya mengisyaratkan bahwa kesepakatan tersebut sudah rampung, dan bahwa sang pemain akan berangkat dalam waktu 48 jam untuk menjalani tes medis serta menandatangani kontraknya secara resmi bersama klub Italia itu.

Seluruh pihak menegaskan bahwa kesepakatan tersebut mencakup peminjaman dengan kewajiban pembelian di akhir musim, namun jaringan "Sky Sport Italia" menjelaskan bahwa klausul ini baru akan berlaku jika Juventus berhasil lolos ke salah satu kompetisi Eropa musim depan, setelah sebelumnya syarat yang diajukan hanya sebatas lolos ke Liga Champions Eropa.

Jurnalis Italia Gianluca Di Marzio menjelaskan bahwa nilai dasar transaksi ini mencapai 38 juta euro, yang mencakup peminjaman dan pembelian, di samping insentif tambahan yang bisa mencapai 12 juta euro.

Kolo Muani diperkirakan akan menandatangani kontrak berdurasi lima tahun, dengan gaji tahunan sebesar 5,5 juta euro, ditambah 1,5 juta euro lainnya sebagai bonus yang terkait dengan performa.

Di sisi lain, pakar transfer Fabrizio Romano hanya mengisyaratkan bahwa nilai transaksi tersebut melebihi 43 juta euro, sementara jurnalis Alfredo Pedulla menegaskan bahwa totalnya bisa mencapai 50 juta euro, dengan menjelaskan bahwa sebagian dari bonus tersebut mencakup syarat-syarat yang sulit dipenuhi.

Paris Saint-Germain sebelumnya merekrut Kolo Muani dari Eintracht Frankfurt dengan nilai 95 juta euro pada musim panas 2023, namun penyerang Prancis itu gagal memenuhi ekspektasi, sebelum akhirnya dipinjamkan ke Juventus selama enam bulan pada tahun 2025, lalu menghabiskan musim lalu bersama Tottenham Hotspur.

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