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Resmi: Juventus mengumumkan transfer kiper baru

Transfers
Juventus
Tottenham Hotspur
G. Vicario
E. Martinez
Z. Suzuki
Italia
Inggris
Argentina
Jepang

Klub Juventus secara resmi mengumumkan, pada hari Selasa ini, kesepakatan dengan kiper Italia Guglielmo Vicario, yang datang dari Tottenham, untuk memperkuat lini pertahanan gawang mereka pada musim baru.

Juventus menyebutkan melalui situs resminya bahwa Vicario pindah dari Tottenham ke Juventus dengan status pinjaman hingga 30 Juni 2027.

Ditambahkan pula bahwa kiper Vicario, yang lahir pada tahun 1996, berkembang di akademi muda Udinese sebelum bermain untuk Venezia, Perugia, Cagliari, dan Empoli, di mana ia tampil dalam 69 pertandingan di Serie A.

Pada tahun 2023, ia pindah ke Tottenham, tempat ia bermain dalam 117 pertandingan, dan juga meraih gelar Liga Europa musim 2024/25, sebelum petualangan barunya di Juventus ini.

Dari pihaknya, jaringan Prancis "Foot Mercato" menyebutkan bahwa Juventus mendapatkan kiper Italia berusia 29 tahun itu dengan status pinjaman disertai opsi pembelian, dengan nilai 10 juta euro termasuk bonus.

Sejumlah laporan media sebelumnya menyebutkan bahwa Juventus berupaya mengontrak pemain Argentina Emiliano Martinez dan Zion Suzuki, sebelum akhirnya menemukan sosok yang dicarinya pada Vicario.




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