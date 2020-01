memutuskan untuk menjual stiker Korea Utara berbakat milik mereka, Kwang-Song Han, ke Al-Duhail di bursa transfer musim dingin ini.

Sang pemain telah menjalani uji medis pada pekan ini dan sore kemarin Al-Duhail membuat pengumuman bahwa transfer ini telah terlaksana.

Sepanjang musim ini, Han bermain bagi sebagai pemain pinjaman dari Turin. Sekarang, dia pun dilepas secara permanen ke Al-Duhail.

Di klub barunya ini, anak Korea Utara itu akan bergabung dengan eks rekan setimnya di Bianconeri yang lebih dulu bergabung, Mario Mandzukic.

