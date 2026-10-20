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Resmi: Jadwal pertandingan Timnas Arab Saudi di Piala Asia 2027 ditentukan

Saudi Arabia
Asian Cup
Arab Saudi

Apakah Arab Saudi akan merebut kembali gelar juara?

Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) telah menetapkan jadwal pertandingan timnas Arab Saudi, sang tuan rumah, pada turnamen Piala Asia 2027.

Turnamen Piala Asia 2027 digelar di Kerajaan Arab Saudi, yakni selama periode 7 Januari hingga 5 Februari, pada awal tahun depan.

Stasiun televisi Saudi "Al-Ekhbariya" merilis jadwal pertandingan Arab Saudi pada turnamen kontinental tersebut, yang diumumkan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia hari Selasa ini.

Timnas Arab Saudi akan memulai perjalanannya di turnamen Asia tersebut dengan menghadapi Palestina, pada 7 Januari, tepat pukul delapan malam waktu Mekkah, di Stadion King Fahd Sports City.

Pertandingan kedua akan berlangsung di stadion yang sama, melawan timnas Oman, pada 12 Januari, tepat pukul setengah delapan malam.

Adapun pertandingan ketiga dan terakhir di fase grup akan dimainkan Arab Saudi melawan timnas Kuwait, pada 17 Januari, tepat pukul delapan malam, di Stadion King Abdullah Sports City.

Timnas Arab Saudi berupaya merebut kembali gelar juara Asia setelah absen selama 30 tahun penuh, di mana mereka meraihnya untuk ketiga dan terakhir kalinya pada 1996.

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