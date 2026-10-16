Resmi: Jadwal pertandingan Piala Super Arab Saudi 2026 ditetapkan

Federasi Sepak Bola Arab Saudi mengumumkan jadwal pertandingan Piala Super domestik yang akan digelar di Kuwait pada akhir tahun ini.

Undian Piala Super Arab Saudi sendiri telah dilakukan pada Rabu kemarin, dan menghasilkan duel panas antara Al Ahli dan Al Qadsiah di babak semifinal, bersama pertandingan lainnya antara Al Nassr dan Al Kholood.

Akun resmi turnamen di situs "X" mengunggah sebuah gambar yang mengumumkan bahwa pertandingan Al Ahli melawan Al Qadsiah akan berlangsung pada 19 Desember mendatang, tepat pukul delapan malam waktu Makkah.

Sementara pertandingan lainnya antara Al Nassr dan Al Kholood akan digelar pada 20 Desember mendatang, juga pukul delapan malam waktu Makkah.

Adapun laga final Piala Super Arab Saudi, yang mempertemukan para pemenang dari kedua pertandingan tersebut, akan dimainkan pada 23 Desember mendatang, pukul delapan malam waktu Makkah.

Perlu diingat bahwa Al Ahli adalah pemegang gelar Piala Super Arab Saudi, setelah menjuarainya pada musim lalu usai mengalahkan Al Nassr di laga final melalui tendangan penalti, setelah waktu normal dan perpanjangan waktu berakhir dengan skor 2-2.