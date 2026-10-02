Setelah absen selama 4 musim, Piala Arab untuk Klub kembali ke permukaan, menyusul disahkannya program kompetisi musim olahraga 2026-2027 oleh dewan direksi Union of Arab Football Associations, yang mencakup penataan ulang turnamen yang terhenti sejak edisi terakhirnya pada 2023.

Keputusan itu diambil dalam pertemuan dewan direksi Union of Arab Football Associations yang ke-81, yang digelar kemarin, Kamis, di Kota Jeddah, di bawah pimpinan Pangeran Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, Presiden Union of Arab Football Associations.

Union of Arab Football Associations mengumumkan, dalam pernyataan resmi, penyelenggaraan edisi mendatang Piala Arab untuk Klub pada periode 21 Juli hingga 8 Agustus 2027, tanpa mengungkapkan hingga saat ini negara tuan rumah turnamen tersebut.

Berbagai laporan menyebut adanya negosiasi antara Union of Arab Football Associations dengan pihak Mesir, terkait kemungkinan Mesir menjadi tuan rumah edisi mendatang turnamen tersebut, sambil menanti penyelesaian berkas dan pengumuman resmi mengenai negara tuan rumah.









Al-Nassr Saudi sebelumnya menjadi juara edisi terakhir Piala Arab untuk Klub pada 2023, setelah mengalahkan sesama klub Saudi Al-Hilal dengan skor 2-1 di pertandingan final.

Edisi terakhir itu menyaksikan partisipasi Zamalek, yang tersingkir dari turnamen pada fase grup setelah menempati peringkat ketiga di grupnya dengan raihan 4 poin.

Kembalinya turnamen ini merupakan bagian dari program kompetisi Union of Arab Football Associations untuk musim baru, yang mencakup ajang untuk tim nasional dan klub.











