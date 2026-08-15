Klub Prancis, Paris Saint-Germain, secara resmi mengumumkan perekrutan pemain Belgia, Mika Godts, penyerang Ajax Amsterdam, menjadikannya penguatan ketiga di lini serang untuk tim selama bursa transfer musim panas ini, sekaligus transfer kelima klub pada musim panas ini, dalam langkah baru untuk memperkuat opsi pelatih Luis Enrique menjelang dimulainya musim baru.

Paris Saint-Germain menyatakan dalam keterangan resmi bahwa Godts menandatangani kontrak dengan klub yang berlaku hingga tahun 2031, dan akan mengenakan nomor punggung 22, setelah klub Prancis itu mencapai kesepakatan dengan Ajax terkait transfer sang pemain dengan nilai 55 juta euro, mencakup 45 juta euro tetap dan 10 juta euro sebagai bonus tambahan.

Penyelesaian transfer ini datang setelah negosiasi alot antara kedua klub, di mana Ajax menolak tawaran awal senilai 45 juta euro, terdiri dari 40 juta euro tetap dan 5 juta euro bonus, sebelum kemudian juga menolak tawaran kedua yang melampaui angka 50 juta euro termasuk bonus, hingga akhirnya negosiasi berakhir pada percobaan ketiga dengan kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.

Ajax berharap memperoleh 60 juta euro sebagai imbalan melepas sang pemain, namun pada akhirnya menyetujui tawaran sebesar 55 juta euro, sementara keinginan Godts untuk pindah ke Paris Saint-Germain memainkan peran penting dalam mempercepat rampungnya transfer tersebut.

Pemain Belgia berusia 21 tahun itu merupakan tambahan menjanjikan bagi lini serang sang juara Eropa, mengingat kemampuannya mengisi lebih dari satu posisi di lini depan, terutama sebagai sayap, dengan preferensi bermain di sisi kiri meski mengandalkan kaki kanannya, hal yang menjadikannya opsi yang dekat dengan peran yang sebelumnya diisi pemain Georgia, Khvicha Kvaratskhelia.

Kepindahan Godts ke Paris datang setelah musim yang mengesankan bersama Ajax, di mana ia tampil dalam 32 pertandingan di Liga Belanda, mencetak 17 gol dan menyumbang 12 assist, serta memulai musim baru dengan sebuah gol pada leg pertama babak kualifikasi ketiga Liga Europa melawan Shelbourne.

Di level internasional, Godts telah menjalani dua pertandingan bersama timnas Belgia, namun ia tidak termasuk dalam skuad tim yang tampil di Piala Dunia terakhir, sebelum kini ia memperoleh kesempatan baru untuk membuktikan diri di level tertinggi Eropa.