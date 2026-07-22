Klub Inggris Ipswich Town, hari Rabu ini, mengumumkan perekrutan bek internasional asal Maroko Issa Diop dari Fulham, sebagai persiapan menghadapi musim baru di Liga Primer Inggris.

Pemain berusia 29 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi empat tahun yang berlaku hingga musim panas 2030, setelah lolos tes medis dengan sukses, menurut situs resmi Ipswich Town, klub yang baru saja kembali ke pentas utama.

Klub tidak mengungkapkan detail finansial resmi, namun sejumlah laporan Eropa menyebutkan bahwa nilai transfer tersebut mencapai sekitar 10 juta euro (sekitar 8,5 juta pound sterling).

Baca juga

Dua bintang Al Ahly dan timnas Mesir di atas meja Federasi Sepakbola Arab Saudi

Barcelona membuat marah para pendukungnya dengan gambar pemain Real Madrid

Transfer Diop ini datang setelah penampilan mengesankan bersama timnas Maroko di Piala Dunia 2026, di mana ia tampil dalam lima pertandingan, dan mencetak satu gol di masa injury time menghadapi Belanda, yang berkontribusi pada lolosnya Maroko ke perempat final.

Klub Inggris itu menambahkan: "Pemain yang memiliki tinggi 194 cm ini dianggap sebagai salah satu bek yang kuat dalam duel udara, dan menonjol dalam membaca situasi pertahanan".

Diop memulai karier profesionalnya di klub Prancis Toulouse, di mana ia mengemban ban kapten pada usia dini, sebelum pindah ke West Ham United pada 2018 dengan biaya rekor untuk klub tersebut.

Pada 2022 ia pindah ke Fulham, di mana ia telah menjalani lebih dari 75 pertandingan di Liga Primer Inggris hingga saat ini, sehingga total penampilannya di "Premier League" mencapai lebih dari 170.



