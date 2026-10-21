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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Resmi: Hukuman Berat untuk Bernal Usai Melanggar Yamal

F. Bernal
L. Yamal
Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
LaLiga
Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Champions League
Barcelona vs Real Madrid
Real Madrid
Uruguay
Spanyol
Prancis

Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Spanyol mengumumkan, pada hari Rabu ini, penangguhan Facundo Bernal, pemain Real Betis, selama 4 pertandingan, menyusul insiden yang melibatkan dirinya dengan Lamine Yamal, bintang Barcelona, selama pertandingan kedua tim di Liga Spanyol.

Keputusan tersebut, menurut yang dipublikasikan surat kabar AS, datang setelah Komite Disiplin menolak banding yang diajukan oleh Real Betis, pasca pengusiran pemain asal Uruguay itu selama pertandingan melawan Barcelona, Minggu lalu, akibat bentrokannya dengan Yamal setelah tuan rumah mencetak gol kedua, membuat skor menjadi 3-2.

Komite menganggap insiden tersebut sebagai sebuah serangan yang mengharuskan penangguhan selama 4 pertandingan, yang berarti Bernal akan absen pada satu pertandingan di Copa del Rey, di samping pertandingan-pertandingan di Liga Spanyol yang mendahului derbi Sevilla.

Di sisi lain, Real Betis mengumumkan niatnya untuk mengajukan banding ke Komite Banding, sebagai bentuk keberatan atas sanksi yang dinilai tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam lapangan.

Sebelumnya, Manuel Pellegrini, pelatih Betis, telah menunjukkan kemarahannya atas keputusan pengusiran Bernal, dengan menganggap bahwa pemain tersebut hanya layak mendapat kartu kuning, sama seperti Lamine Yamal.

Bernal juga telah menyampaikan permintaan maafnya melalui media sosial atas tindakannya selama insiden tersebut, dan klub Andalusia itu meyakini bahwa permintaan maaf tersebut seharusnya dipertimbangkan dalam penetapan sanksi.

Sanksi tidak berhenti pada Bernal, karena Komite Disiplin memutuskan untuk menangguhkan Manu Fajardo, direktur olahraga Real Betis, selama dua pertandingan, akibat perilaku yang dianggap melanggar aturan olahraga.

Komite juga memberikan peringatan kepada Pellegrini karena pernyataan-pernyataannya terhadap wasit pasca pertandingan yang berakhir dengan kekalahan timnya melawan Barcelona.

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