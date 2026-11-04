Resmi: Hossam Hassan Dilarang Tampil di Media

Dewan Tertinggi Pengaturan Media mengeluarkan keputusan untuk melarang kemunculan Hossam Hassan, direktur teknik tim nasional Mesir, di seluruh media yang tunduk pada ketentuan undang-undang pengaturan pers dan media Nomor 180 Tahun 2018, terhitung sejak tanggal keputusan tersebut dikeluarkan.

Dewan menjelaskan, dalam pernyataan resmi, bahwa pihaknya juga memutuskan untuk memanggil para perwakilan hukum sejumlah situs elektronik untuk mengikuti sidang dengar pendapat, karena melanggar ketentuan perlindungan dan penghormatan terhadap kehidupan pribadi warga, disertai peringatan akan mengambil tindakan hukum tegas apabila ketentuan ini dilanggar atau apabila terjadi pengulangan dalam memuat dan menyebarkan berita apa pun yang berkaitan dengan peristiwa yang menjadi pokok pernyataan tersebut.

Keputusan Dewan ini muncul di tengah kontroversi yang mencuat dalam periode terakhir seputar Hossam Hassan, menyusul perselisihan yang saling berbalas antara dirinya dan mantan istrinya, Dan Adam, serta berbagai tudingan yang saling dilontarkan dalam krisis ini dan pemberitaan media yang luas terhadap rincian kehidupan pribadi keduanya, hal yang mendorong Dewan untuk turun tangan dan mengambil tindakan terkait kemunculan direktur teknik tim nasional serta penyebaran berita yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa ini.

Dewan Tertinggi Pengaturan Media menegaskan perlunya menghormati kehidupan pribadi warga, seraya memperingatkan agar tidak mengulangi pemuatan atau penyebaran materi apa pun yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang dimaksud, serta menegaskan akan mengambil tindakan hukum tegas apabila keputusan tersebut dilanggar atau apabila ketentuan yang mengatur kerja media dilampaui.