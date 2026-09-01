Jack Grealish, bintang Manchester City, telah menyetujui kepindahan ke klub lain di Liga Primer Inggris pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menulis di akunnya di jejaring "X": "Breaking.. Jack Grealish akan menjalani tes medis pada Selasa pagi, sebagai persiapan untuk bergabung dengan Everton.. Kesepakatan telah rampung".



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Romano menambahkan: "Telah tercapai kesepakatan dengan Manchester City terkait kepindahan Grealish dengan status pinjaman, setelah memperoleh persetujuan pemain mengenai kepindahan ke Everton".

Pakar bursa transfer itu menutup: "Everton telah menekan sejak beberapa hari lalu untuk merampungkan kesepakatan ini, dan kini berhasil membawa kembali Grealish ke skuad mereka".



