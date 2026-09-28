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Resmi: Gakpo dicoret dari pemusatan latihan Belanda

Serbia vs Netherlands
Serbia
Netherlands
UEFA Nations League A
C. Gakpo
Liverpool
Serbia
Belanda
Inggris

Cedera parah memaksa bintang Liverpool keluar lapangan

Bintang Liverpool asal Belanda, Cody Gakpo, bergabung dalam daftar pemain yang cedera pada jeda internasional saat ini, setelah mengalami cedera ketika membela tim nasional negaranya menghadapi Serbia kemarin, Minggu, pada laga kedua UEFA Nations League.

Timnas Belanda mengumumkan pada hari Senin, dalam sebuah pernyataan resmi, bahwa sang winger, Cody Gakpo, yang berusia 27 tahun, terpaksa harus meninggalkan pemusatan latihan timnas.

Timnas Belanda mengatakan dalam pernyataannya: "Gakpo tidak akan tersedia untuk sisa periode jeda internasional. Sang penyerang mengalami cedera pada hari Minggu selama pertandingan pergi melawan Serbia (1-2) dan akan kembali ke klubnya, Liverpool."

Sebagaimana dikutip jaringan "Foot Mercato", ditambahkan: "Tidak akan ada pemain pengganti yang dipanggil untuk menggantikan Gakpo. Timnas Belanda akan menghadapi Yunani pada hari Kamis di Thessaloniki, dan akan menutup periode jeda internasional pada hari Minggu 4 Oktober dengan pertandingan kandang melawan Serbia di Stadion Philips di Eindhoven."

Gakpo mengalami cedera parah pada pergelangan kaki akibat tekel keras dari pemain Serbia, Sasa Lukic, di mana ia merasakan sakit yang hebat dan langsung memberi isyarat perlunya digantikan sebelum duduk di lapangan. Berbagai laporan menyebutkan bahwa ia akan menjalani pemeriksaan tambahan untuk menentukan tingkat keparahan cederanya.


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