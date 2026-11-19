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Klub Inter mengumumkan lahirnya proyek sosial baru bernama "Fondazione Inter".

Sejalan dengan itu, kerja sama bersejarah dengan Inter Campus terus berlanjut. Kerja sama tersebut telah berlangsung sejak 1997, ketika Massimo Moratti (dalam foto) menjabat sebagai presiden.

PERNYATAAN RESMI: FC Internazionale Milano dengan senang hati mengumumkan bahwa, setelah berbulan-bulan menjalani perencanaan strategis, Fondazione Inter akan mulai beroperasi dalam beberapa pekan mendatang.

Proyek ini merupakan perkembangan alami dari langkah yang telah dijalankan Inter selama bertahun-tahun dalam bidang tanggung jawab sosial, keberlanjutan, dan dukungan bagi masyarakat setempat. Tujuannya adalah menjaga, memajukan, serta menyediakan bagi masyarakat warisan berupa sumber daya manusia, budaya, dan nilai-nilai yang telah dibangun klub sepanjang lebih dari satu abad sejarahnya.

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Fondazione Inter akan bekerja untuk mengubah kemampuannya dalam menginspirasi, melibatkan, dan menggerakkan orang menjadi peluang nyata bagi individu serta komunitas. Kegiatannya akan dikembangkan melalui program dan inisiatif yang dapat mendorong pengembangan diri, partisipasi sosial, serta terciptanya langkah-langkah yang mampu menghasilkan dampak positif dan berkelanjutan, dengan perhatian khusus kepada generasi muda.

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Organisasi baru ini akan menyediakan jaringan relasi, keahlian, dan kemampuan Inter dalam melibatkan masyarakat bagi sektor ketiga, lembaga-lembaga, serta organisasi yang bergerak di bidang sosial. Tujuannya adalah mendukung dan memperluas jangkauan kerja mereka yang setiap hari berupaya membantu individu dan komunitas.

Melalui fondasi ini, klub akan mengembangkan proyek dan inisiatif yang terarah, mendorong jalan menuju emansipasi, peluang untuk berkembang, serta kegiatan pendampingan, dengan perhatian khusus pada olahraga sebagai sarana demokrasi yang kuat. Fondasi ini juga akan berakar kuat dalam kehidupan masyarakat Milan. Kota tempat Inter lahir dan berkembang itu menjadi titik awal yang alami bagi kegiatannya, berlandaskan keyakinan bahwa hubungan dengan masyarakat setempat merupakan bagian mendasar dari identitas klub.

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Berkat kuatnya akar tersebut, kegiatan fondasi ini secara bertahap juga dapat meluas ke luar negeri, membantu menyebarkan nilai-nilai keterbukaan, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama yang sejak lama menjadi ciri khas Inter.

Dalam perjalanan ini, kerja sama bersejarah dengan Inter Campus yang berlangsung sejak 1997 akan tetap menjadi komponen penting dalam strategi filantropi klub. FC Internazionale Milano akan terus mendukung pengembangan dan kegiatan Inter Campus, sehingga program tersebut dapat mencerminkan identitas, nilai-nilai, dan simbol-simbol khas klub di seluruh dunia. Dengan demikian, Inter akan melanjutkan kegiatan sosial dan kerja sama internasionalnya melalui inisiatif yang fleksibel dan berjangka panjang bagi komunitas setempat.

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Selain kegiatan di lapangan, fondasi ini bertujuan menjadi ruang dialog dan refleksi mengenai isu-isu sosial yang paling penting, dengan mempertemukan beragam keahlian, pengalaman, dan sudut pandang. Melalui keterlibatan kalangan ilmiah, akademisi, budaya, dan lembaga, fondasi ini akan turut mendorong budaya partisipasi, tanggung jawab, serta pertumbuhan bersama.

Seiring waktu, kegiatannya akan diwujudkan melalui berbagai inisiatif dan proyek yang mampu memahami kebutuhan komunitas serta perubahan masyarakat, sambil tetap menjaga hubungan erat dengan nilai-nilai yang sejak lama menjadi ciri khas Inter.