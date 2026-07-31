Klub Italia, Genoa, resmi mengumumkan kesepakatan dengan pemain asal Albania, Mario Mitaj, yang merupakan pemain Al Ittihad Saudi, pada bursa transfer musim panas ini, sehingga sang pemain kembali ke lapangan Eropa hanya setelah satu musim yang ia habiskan di Liga Roshn.

Mitaj bergabung ke skuad Genoa dengan status pinjaman selama satu musim, disertai klausul yang memberi klub Italia itu hak untuk membeli kontraknya secara permanen setelah masa peminjaman berakhir, apabila tim pelatih puas dengan levelnya.

Kesepakatan ini terjadi setelah negosiasi antara kedua belah pihak, di tengah keinginan Genoa untuk memperkuat sisi kiri dengan sosok yang memiliki pengalaman internasional, sementara Al Ittihad menyetujui kepergian pemain tersebut sebagai bagian dari rencana penataan ulang skuad sebelum musim baru dimulai.

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Mitaj sebelumnya bergabung dengan Al Ittihad pada musim panas 2024, datang dari klub Rusia Lokomotiv Moskow, dan berhasil meraih ganda liga serta Piala Raja pada dua musim lalu.

Pemain Albania itu berharap dapat mengembalikan levelnya di dalam Liga Italia, serta mendapatkan kesempatan untuk tampil secara reguler, guna membantunya mempertahankan tempatnya di skuad timnas Albania pada periode mendatang.

Mitaj diperkirakan akan bergabung dengan latihan Genoa dalam beberapa jam mendatang, sebagai persiapan untuk memulai perjalanan resminya bersama tim, menyongsong dimulainya kompetisi musim baru.