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Salvatore Soviero kembali menjadi pelatih. Mantan kiper berusia 53 tahun itu resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Enna di Serie D.

Tim asal Sisilia itu berada di dasar klasemen Grup I dengan hanya tiga poin dari 12 pertandingan pertama liga. Enna mengumumkan kedatangan Soviero untuk menggantikan Alfredo Cimino, yang dipecat setelah kekalahan 3-0 di kandang Nissa.

Karena sejumlah kendala administrasi, Soviero tidak bisa mendampingi tim dari bangku cadangan dalam laga kandang melawan Castrumfavara yang dijadwalkan pada Minggu sore. Pertandingan berikutnya dijadwalkan pada 29 November di Ragusa.

Pada musim 2003/2004, ketika bermain untuk Venezia di Serie B, Soviero diskors selama lima bulan setelah terlibat perkelahian dalam pertandingan melawan Messina di tempat netral di Bari.

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PERNYATAAN RESMI

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Pertandingan berikutnya ENA Serie D 08.30 CAS

Enna Calcio mengumumkan keputusan untuk memberhentikan Alfredo Cimino dari jabatan pelatih tim utama, berlaku seketika.

Keputusan ini diambil manajemen setelah mengevaluasi secara saksama performa tim dan kebutuhan untuk segera mengubah keadaan pada fase krusial musim ini.

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Bertahan di Serie D merupakan prioritas mutlak bagi klub. Karena itu, manajemen menilai langkah tegas perlu diambil demi kepentingan tim, kota, dan Enna Calcio.

Klub, manajemen, dan seluruh masyarakat Enna berterima kasih kepada Pelatih Alfredo Cimino atas pekerjaan, profesionalisme, dan dedikasi yang ditunjukkannya selama menangani Enna Calcio.

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Kami mendoakan yang terbaik untuk kelanjutan kariernya.

Mulai hari ini, fase baru dimulai. Tujuannya hanya satu: memastikan Enna Calcio bertahan di Serie D dan mempertahankan tempatnya di kompetisi itu dengan segala cara yang sportif.

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Terima kasih, Pelatih Alfredo Cimino.

Enna Calcio secara resmi menunjuk Salvatore Soviero untuk memimpin tim utama sebagai pelatih. Ia sosok yang sangat berpengalaman di sepakbola Italia.

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Sebagai mantan kiper profesional, ia pernah membela klub-klub penting seperti Genoa, Salernitana, Venezia, Reggina, Cosenza, Perugia, dan Crotone. Ia juga menjalani debut di Serie A bersama Reggina.

Setelah mengakhiri karier sebagai pemain, ia menjadi pelatih dan mengumpulkan pengalaman menangani Palmese, Città di Castello, dan Real Volla.

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STAF PELATIH

Salvatore Bertuccio – Asisten Pelatih

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Sosok legendaris Enna Calcio ini kembali membantu klub setelah menerima panggilan dari manajemen baru. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadanya dan mendoakan yang terbaik dalam menjalankan tugasnya.

Massimo Greco – Pelatih Kiper

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Sosok bersejarah Enna Calcio lainnya ini sudah menjadi bagian dari staf sebagai asisten pelatih. Ia akan melanjutkan kiprahnya dengan mengemban peran sebagai pelatih kiper.

Karena pengurusan sejumlah keperluan administrasi, Pelatih Soviero tidak akan berada di bangku cadangan pada pertandingan hari Minggu.

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Tim akan dipimpin oleh asisten pelatih Salvatore Bertuccio.