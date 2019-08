sukses mengamankan jasa bek Kenneth Omeruo dari dengan status transfer permanen. Demikian klub Spanyol itu memberikan pengumuman.

Omeruo, 25 tahun, memulai kampanye bersama Leganes sejak musim lalu sebagai pemain pinjaman. Dia mencatatkan 31 penampilan, dengan 30 pertandingan dilaluinya sebagai starter.

Di awal bulan ini, Goal melaporkan bahwa The Blues bertahan di angka £6 juta apabila melepas sang pemain. Tetapi, kini klub London itu menerima penawaran berkisar £4,6 juta.

Omeruo at Leganes, as I wrote. Fee around £4.6m. Huge cumulative fees coming into #CFC https://t.co/5kz2hIqGgW