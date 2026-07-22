Resmi.. Casemiro Bergabung dengan Messi di Inter Miami

Klub Amerika Serikat, Inter Miami, resmi mengumumkan perekrutan Casemiro dalam transfer bebas, sehingga bintang lini tengah asal Brasil itu akan bermain bersama pemain Argentina Lionel Messi, setelah keduanya berhadapan langsung beberapa kali dalam El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona.

Inter Miami menegaskan, dalam pernyataan resmi, pada Rabu hari ini, bahwa Casemiro menandatangani kontrak yang berlaku hingga akhir musim 2027, dengan adanya opsi perpanjangan kontrak hingga Juni 2029, sementara sang pemain akan siap tampil setelah menyelesaikan proses pengurusan visa kerja.

Casemiro yang berusia 34 tahun sebelumnya meninggalkan Manchester United setelah kontraknya berakhir pada penghujung musim lalu, dan sempat diperkirakan akan bergabung dengan Inter Miami setelah Piala Dunia 2026.

Kata-kata pertama Casemiro setelah menandatangani kontrak

Pemain internasional Brasil itu mengungkapkan kebahagiaannya menjalani petualangan baru ini, seraya menegaskan bahwa ambisinya untuk meraih lebih banyak gelar menjadi faktor paling menonjol di balik keputusannya.

Casemiro berkata dalam pernyataan kepada situs klub barunya, "Yang selalu memotivasi saya adalah menang dan terus berkembang. Proyek yang ditawarkan klub kepada saya, serta upaya yang dikerahkan untuk merampungkan kesepakatan ini, sangat berarti bagi saya."

Ia menambahkan, "Saya sangat berterima kasih atas kepercayaan ini, dan saya ingin membalasnya di dalam maupun di luar lapangan, baik dalam pertandingan maupun selama latihan sehari-hari. Saya akan memberikan segalanya demi klub dan para pendukungnya."

Beckham: Casemiro juara yang terbiasa menang

Di sisi lain, pemilik saham klub, David Beckham, menyambut kedatangan mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu, seraya menegaskan bahwa klub telah merekrut salah satu pemain paling sukses di generasinya.

Beckham berkata, "Saya sangat senang dengan bergabungnya Casemiro dan keluarganya ke Inter Miami. Saya selalu mengaguminya sebagai pemain maupun sebagai pribadi. Dia adalah juara yang terbiasa menang, dan setelah perjalanan karier yang luar biasa bersama Real Madrid dan Manchester United, saya senang dia memilih Miami menjadi persinggahan barunya."

Casemiro sebelumnya pernah bermain untuk Real Madrid dan Manchester United serta meraih sejumlah gelar bersama keduanya, sebuah skenario yang juga dialami Beckham semasa menjadi pemain.

Sementara itu, pemilik pengelola klub, Jorge Mas, menegaskan bahwa transfer ini mencerminkan ambisi besar Inter Miami, seraya menjelaskan bahwa klub berupaya menjadi acuan dunia dan bukan sekadar salah satu klub terbaik di Amerika Serikat.

Ia menambahkan, "Casemiro menjelmakan nilai-nilai yang menjadi landasan klub; kepemimpinan, mentalitas juara, dan pengalaman yang besar. Pilihannya untuk bergabung dengan kami setelah semua yang telah ia raih menegaskan keyakinannya pada proyek kami."

Perjalanan karier yang penuh gelar

Casemiro tiba di liga Amerika setelah menjalani perjalanan karier yang luar biasa, yang ia awali bersama klub Brasil Sao Paulo, sebelum pindah ke Real Madrid pada 2013, di mana ia berkembang menjadi salah satu gelandang jangkar terbaik di dunia.

Selama 8 musim bersama Los Blancos, ia menjalani 336 pertandingan, mencetak 31 gol dan memberikan 29 assist, serta turut andil meraih 18 gelar, yang paling menonjol adalah 5 gelar Liga Champions Eropa, 3 gelar Liga Spanyol, dan 3 Piala Dunia Antarklub.

Pada 2022, ia pindah ke Manchester United, di mana ia menjalani 160 pertandingan, mencetak 26 gol dan menciptakan 14 gol lainnya, serta berkontribusi dalam raihan Piala FA dan Piala Liga Inggris.

Di kancah internasional, Casemiro menjalani 91 pertandingan dengan seragam timnas Brasil, dan menjadi juara Copa America 2019, serta tampil dalam edisi 2018, 2022, dan 2026 Piala Dunia, dan bermain di seluruh pertandingan Selecao pada Piala Dunia 2026, dengan mencetak satu gol di babak 32 besar, serta menciptakan satu gol lainnya di babak 16 besar.