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Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) mengumumkan penerapan teknologi Video Assistant Referee (VAR) di seluruh pertandingan fase grup Liga Champions Afrika dan Piala Konfederasi musim 2026-2027.

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Konfederasi Sepak Bola Afrika memastikan kabar tersebut melalui pernyataan di situs resminya.

Langkah ini menandai pertama kalinya teknologi video diterapkan pada fase grup kompetisi antarklub Afrika. Sebelumnya, penggunaannya hanya terbatas pada babak gugur Liga Champions Afrika dan Piala Konfederasi Afrika.

Seiring dimulainya fase grup Piala Konfederasi Afrika hari ini, Jumat, 27 November 2026, teknologi ini akan memberikan dukungan tambahan bagi para wasit pertandingan serta berkontribusi besar dalam meningkatkan standar pengelolaan pertandingan dan perwasitan agar termasuk yang terbaik di dunia.

"Di bawah kepemimpinan Patrice Motsepe, Presiden Konfederasi Sepak Bola Afrika, CAF memprioritaskan investasi pada infrastruktur sepak bola, teknologi, pengembangan sistem perwasitan, serta peningkatan kompetisi ke level profesional," tulis CAF dalam pernyataannya.

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"Penerapan teknologi ini terwujud berkat program Akademi VAR Konfederasi Sepak Bola Afrika, yang menyediakan teknologi yang dibutuhkan, di samping melatih dan membina wasit video yang kompeten di enam asosiasi zona di bawah naungan CAF," lanjut pernyataan tersebut.

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"Kursus pelatihan khusus teknologi video yang digelar di tingkat asosiasi zona dan benua Afrika juga turut memperluas basis wasit yang kompeten dan berpengalaman di bidang ini," tambah CAF.

Perluasan pembinaan wasit berkualitas tinggi ini bertujuan meningkatkan konsistensi keputusan wasit serta memperkuat kepercayaan terhadap perwasitan Afrika dan sepak bola Afrika.

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Konfederasi Sepak Bola Afrika sebelumnya telah memperluas penggunaan teknologi VAR secara bertahap di kompetisi-kompetisi utamanya, termasuk Piala Afrika, Piala Afrika Wanita, dan kompetisi antarklub Afrika.

Perkembangan Besar

Dalam beberapa tahun terakhir, sistem perwasitan Afrika diwarnai langkah-langkah CAF yang semakin gencar, sebagai bagian dari rencana untuk meningkatkan kompetensi wasit, memperluas basis wasit yang layak memimpin laga-laga besar, dan mengurangi kesalahan yang memengaruhi hasil kompetisi kontinental.

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Dalam konteks ini, pada Agustus 2024 CAF meluncurkan program khusus bernama Akademi VAR yang menyasar 54 federasi nasional anggotanya, dengan tujuan menyiapkan generasi baru wasit yang mampu menangani teknologi modern di kompetisi domestik maupun internasional.

Program tersebut menargetkan 180 wasit melalui lokakarya pelatihan yang tersebar di asosiasi-asosiasi zona. Inisiatif ini mencakup kawasan Afrika Barat dan Tengah, Afrika bagian selatan, utara, dan timur, sehingga manfaat program pembinaan dapat dirasakan lebih luas dan keahlian tidak hanya terbatas pada segelintir wasit.

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Raul Chipenda, Direktur Pengembangan Teknis CAF, menegaskan bahwa pengembangan perwasitan membutuhkan penambahan jumlah wasit yang terampil menggunakan teknologi, alih-alih bergantung pada sekelompok kecil wasit berpengalaman. Ia juga menekankan pentingnya benua Afrika memiliki basis luas berisi individu kompeten yang mampu bersaing di level tertinggi.

Pada Oktober 2026, Konfederasi Sepak Bola Afrika menggelar konferensi strategisnya di Tanjung Verde dengan melibatkan para pejabat teknis dan pakar pengembangan sepak bola, guna membahas cara-cara meningkatkan kualitas permainan di federasi-federasi anggota. Pertemuan tersebut juga menegaskan pentingnya perbaikan pengelolaan kompetisi serta pengembangan aspek teknis dan organisasi.