Resmi: Bintang Manchester City Pindah ke Tottenham

Tottenham Hotspur mengumumkan perekrutan Savinho dari Manchester City (tanpa mengungkap durasi kontrak), dengan syarat memperoleh izin kerja, sehingga winger asal Brasil itu resmi menjadi pemain baru Spurs.

Savinho mengatakan: "Prosesnya memakan sedikit waktu, tetapi saya sangat senang bisa berada di sini.. Ini adalah peluang luar biasa di klub yang istimewa, bersama salah satu pelatih terbaik di dunia."

Ia menambahkan: "Begitu saya berbicara dengan pelatih, saya menyadari bahwa saya harus datang ke sini. Ia mengatakan kepada saya bahwa ia ingin membantu saya mencapai level tertinggi, dan saya yakin kami bisa mewujudkannya bersama, sebagai satu tim."

Direktur olahraga, Johan Lange, mengatakan: "Savinho adalah pemain yang telah menjadi perhatian kami sejak beberapa waktu lalu, dan saya senang ia kini bergabung dengan Tottenham Hotspur. Ia sudah menunjukkan kualitasnya di level tertinggi, dan kami yakin kemampuan, gaya, serta mentalitasnya akan sangat cocok dengan tim yang sedang kami bangun di sini."

Ia menambahkan: "Saya tahu ia akan membangkitkan antusiasme para suporter kami setiap kali bola sampai kepadanya, dan saya menantikan untuk mengikuti perkembangannya di bawah arahan Roberto."

Pelatih kepala, Roberto De Zerbi, menyatakan: "Savinho adalah pemain yang membawa energi, imajinasi, dan kualitas ke sisi lapangan. Ia memiliki keberanian untuk menghadapi para bek serta kemampuan mengubah jalannya pertandingan berkat kreativitasnya."

Ia menambahkan: "Kami sangat senang ia bersama kami, dan saya menantikan untuk bekerja sama dengannya, membantunya terus berkembang, serta melihatnya menambahkan karakternya ke dalam tim."

Savinho, yang berusia 22 tahun, dikenal dengan kecepatan dan daya ledaknya di posisi winger, dan ia juga merupakan pemain internasional Brasil. Ia bergabung dengan Tottenham Hotspur setelah menjalani dua musim bersama Manchester City.



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