Resmi: Barcelona Umumkan Satu Bintang Lagi Absen di El Clasico

Hansi Flick, pelatih kepala Barcelona, menerima pukulan baru menjelang laga melawan Real Madrid di El Clasico, setelah klub Katalan itu mengumumkan bahwa Dani Olmo mengalami cedera pada otot adduktor kiri yang akan membuatnya absen dari lapangan selama sekitar satu bulan.

Barcelona menjelaskan, dalam pernyataan resmi melalui akunnya di situs X pada hari Rabu ini, bahwa pemeriksaan medis yang dijalani Olmo mengonfirmasi cederanya pada otot adduktor kiri, akibat benturan dengan salah satu lawan selama laga melawan Paris Saint-Germain di Liga Champions Eropa.









Dengan cedera ini, dipastikan Olmo absen dari laga melawan Real Madrid yang dijadwalkan pada hari Minggu mendatang di Stadion Camp Nou, dalam rangkaian laga pekan kesepuluh Liga Spanyol, sebuah pukulan baru bagi perhitungan Flick menjelang laga yang dinanti-nantikan tersebut.

Barcelona sebelumnya kalah dari Paris Saint-Germain dengan skor 4-2 pada Selasa malam, di pekan ketiga fase liga Liga Champions Eropa, dan laga tersebut menyaksikan Olmo keluar dalam keadaan cedera pada menit ke-27, sehingga Fermin Lopez bermain menggantikannya.

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Surat kabar Spanyol "AS", sebelum terbitnya pernyataan resmi, menyebutkan bahwa Olmo meninggalkan Stadion Parc des Princes sambil memegang pahanya dengan cara yang menimbulkan kekhawatiran, di tengah kekhawatiran bahwa ia mengalami robekan otot yang bisa membuatnya absen dari lapangan selama beberapa pekan.

Pengumuman resmi datang untuk memastikan absennya sang pemain selama sekitar satu bulan, yang berarti Barcelona kehilangan salah satu opsi pentingnya di lini tengah dan lini serang selama periode yang padat pertandingan.

Pukulan ketiga bagi Flick menjelang laga melawan Real Madrid

Cedera Olmo datang di saat Barcelona tengah mengalami masalah fisik di dalam skuadnya, setelah Jules Kounde dan Eric Garcia mengalami cedera selama laga melawan Real Betis yang lalu di Liga Spanyol.

Flick mendapati dirinya menghadapi tantangan baru menjelang El Clasico, di tengah kebutuhan untuk mengatasi absennya sejumlah pemain dan upaya mengembalikan keseimbangan setelah kekalahan di Eropa dari Paris Saint-Germain, sementara tim bersiap menghadapi rival beratnya Real Madrid dalam sebuah laga yang bisa memiliki arti penting dalam persaingan memperebutkan puncak klasemen La Liga.