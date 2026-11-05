Resmi: Barcelona umumkan perpanjangan kontrak Raphinha

Klub Barcelona secara resmi mengumumkan pada hari Kamis ini perpanjangan kontrak kapten mereka asal Brasil, Raphinha, sehingga ia akan tetap bersama tim Catalan tersebut hingga tahun 2030, setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan terkait perpanjangan hubungan mereka pada periode mendatang, menjadikan klub itu menuntaskan masa depan salah satu elemen serangan terpentingnya.

Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun resmi klub di platform "X", di mana Barcelona mengunggah sebuah video yang menampilkan Raphinha di samping presiden klub Joan Laporta, dalam rangka mengungkap kelanjutan karier bintang Brasil itu bersama seragam Blaugrana untuk beberapa musim tambahan.

Perpanjangan kontrak Raphinha ini datang setelah penampilan-penampilan istimewa yang ia tunjukkan bersama Barca, di mana ia telah menjadi salah satu elemen utama dalam perhitungan pelatih Hansi Flick, berkat kemampuannya menciptakan perbedaan dan mencetak gol, di samping peran kepemimpinannya di dalam ruang ganti sebagai kapten tim.

Pemain asal Brasil itu tengah menjalani periode ketajaman yang mencolok selama musim 2026-2027, setelah mencetak 19 gol hingga saat ini, dengan rincian 15 gol di Liga Spanyol dan 4 gol di Liga Champions Eropa, sementara total golnya bersama seragam Barcelona mencapai 94 gol dalam 190 pertandingan.

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Perjalanan Raphinha bersama Barcelona datang untuk menegaskan nilainya yang terus meningkat di dalam tim, setelah ia melewati awal yang sulit begitu tiba pada musim panas 2022, dan secara bertahap berhasil menempatkan dirinya berkat tekad dan kerja kerasnya yang terus-menerus, hingga menjadi salah satu pemimpin tim, dan saat ini menjalani musim kelimanya bersama klub Catalan itu.

Dengan perpanjangan ini, Barcelona memastikan kelanjutan salah satu bintang terpentingnya pada tahun-tahun mendatang, dalam sebuah langkah yang mencerminkan keinginan manajemen untuk mempertahankan jasa Raphinha, serta hasrat mereka untuk menjaga kerangka utama tim dan melanjutkan persaingan memperebutkan gelar-gelar domestik dan benua.