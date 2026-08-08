Barcelona mengumumkan akan menjalani pertandingan persahabatan baru sebagai bagian dari program persiapan mereka menuju musim mendatang 2026-2027.

Menurut situs resmi Barcelona, tim asuhan Hansi Flick akan bertandang ke markas klub Swiss, Basel, pada Minggu 16 Agustus, tepat pukul 16.30 waktu Eropa Tengah musim panas, di Stadion St. Jakob-Park, salah satu stadion sepak bola paling terkemuka di Swiss.

Setelah laga persahabatan melawan Birmingham City, dan turnamen segitiga di Udine melawan Nottingham Forest dan Udinese, pertandingan melawan Basel akan menjadi laga ketiga tim selama masa persiapan.

Pertandingan pemanasan terakhir sebelum musim resmi dimulai adalah Piala Joan Gamper melawan Al Ahly Mesir, yang juga akan menjadi ajang perkenalan resmi tim kepada para pendukungnya di stadion mereka sendiri.

Pertemuan sebelumnya

Barcelona dan Basel telah bertemu dua kali di ajang resmi, dan kedua pertemuan itu berlangsung di babak fase grup Liga Champions Eropa musim 2008-2009.

Tim Catalan meraih kemenangan besar dengan skor 5-0 di Stadion St. Jakob-Park, dengan gol-gol dicetak oleh Lionel Messi, Sergio Busquets, Bojan Krkic dua gol, dan Xavi Hernandez, sementara laga leg kedua di Stadion Camp Nou berakhir imbang 1-1, dengan Messi kembali mencetak gol.

Sebelum pertemuan-pertemuan tersebut, Barcelona juga menjalani dua pertandingan di Piala Inter-Cities Fairs pada kompetisi musim 1958-1960, melawan tim yang mewakili kota Basel.

Tim berhasil memenangi kedua pertandingan tersebut, setelah unggul di kandang lawan dengan skor 2-1, lalu menuntaskan laga leg kedua dengan skor 5-2.

Stadion yang menyimpan kenangan istimewa

Kota Basel menempati posisi istimewa dalam sejarah Barcelona, karena pada 16 Mei 1979 kota ini menjadi tuan rumah final Piala Winners Eropa, yang menyaksikan kemenangan tim Catalan atas Fortuna Dusseldorf dengan skor 4-3 setelah laga yang tak terlupakan yang berlanjut hingga babak perpanjangan waktu.

Kemenangan itu memastikan gelar besar Eropa pertama bagi Barcelona dalam sejarahnya, dan pertandingan tersebut juga menyaksikan dukungan suporter yang belum pernah terjadi sebelumnya, setelah sekitar 30 ribu pendukung tim berbondong-bondong ke Swiss untuk mendukung para pemain, dalam perjalanan besar pertama suporter Barcelona ke luar kandang untuk menyaksikan final Eropa.

Setelah lebih dari empat dekade, Barcelona kembali ke Basel, kota yang selamanya terkait dengan salah satu babak paling tak terlupakan dalam sejarah klub.