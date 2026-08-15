Klub Barcelona mengumumkan pada hari Sabtu ini kepindahan penyerang Ferran Torres ke skuad Paris Saint-Germain.

Barcelona menulis di akun resminya di jejaring "X": "Kami telah mencapai kesepakatan dengan Paris Saint-Germain terkait kepindahan Ferran Torres ke klub Prancis tersebut".

Di sisi lain, Paris Saint-Germain mengumumkan perekrutan Ferran Torres dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2031, dengan mengenakan kostum bernomor 9.

Paris menyatakan, dalam pernyataan di situs resminya: "Ferran Torres lahir di Foios, Spanyol, pada 29 Februari 2000, dan mulai mengenal sepak bola sejak usia dini melalui futsal".

Ia menambahkan: "Pada usia tujuh tahun, ia bergabung dengan akademi Valencia. Setelah menuntaskan seluruh tahap pembentukannya di dalam klub, ia menjadi pemain kelahiran abad ke-21 pertama yang tampil di Liga Spanyol, yaitu saat melawan Eibar pada 16 Desember 2017".

Lanjutnya: "Ferran Torres menjalani tiga musim di level tertinggi bersama Valencia, antara tahun 2017 dan 2020, dan menjalani pengalaman pertamanya di Liga Champions Eropa. Selama 97 pertandingan mengenakan kostum Valencia, penyerang asal Spanyol itu meninggalkan jejak yang jelas, dan mencatatkan sejumlah rekor terkait usia mudanya, setelah menjadi, pada usia 19 tahun dan 324 hari, pemain termuda dalam sejarah klub yang menjalani 50 pertandingan di liga".

Ia melanjutkan: "Torres juga menjadi pencetak gol kelahiran abad ke-21 pertama di Liga Champions Eropa bersama klub Spanyol. Ia meraih gelar profesional pertamanya pada tahun 2019, ketika memenangkan Piala Raja Spanyol".

Ia meneruskan: "Kegemilangan Ferran Torres memungkinkannya pindah ke Manchester City pada tahun 2020. Di bawah kepemimpinan Pep Guardiola, penyerang asal Spanyol itu mencetak gol pertamanya bersama Manchester City di Piala Liga, melawan Burnley, hanya enam hari setelah penampilan perdananya di Liga Inggris Premier melawan Wolverhampton".

Ia melanjutkan: "Pada tahun 2021, ia turut serta dalam perjalanan Manchester City hingga final Liga Champions Eropa, serta meraih gelar Liga Inggris Premier dan Piala Liga bersama tim".

Ia menambahkan: "Selama musim 2021-2022, Ferran Torres memulai musim bersama Manchester City, sebelum pindah ke Barcelona pada periode bursa transfer musim dingin. Pemain asal Spanyol itu secara keseluruhan menjalani 43 pertandingan mengenakan kostum Manchester City, dan mencetak 16 gol serta menciptakan 4 gol".

Ia melanjutkan: "Bersama Barcelona, Ferran Torres memantapkan dirinya sebagai unsur utama dalam lini serang tim Catalan tersebut. Selama 207 pertandingan bersama Barcelona, ia mencetak 65 gol, di antaranya golnya di final Piala Raja Spanyol yang membawa timnya juara atas Real Madrid pada tahun 2025, setelah ia memberi timnya peluang untuk menjalani babak tambahan".

Ia menutup: "Ferran Torres memperkaya lemari trofinya dengan tiga gelar Liga Spanyol, Piala Raja Spanyol, dan dua gelar Piala Super Spanyol bersama tim Catalan tersebut".