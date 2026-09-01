Klub Barcelona mengumumkan pada hari Selasa ini penandatanganan kontrak dengan penyerang asal Brasil, Gabriel Jesus, yang datang dari Arsenal, pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Barca menyatakan dalam pernyataan resmi: "Arsenal dan Barcelona telah mencapai kesepakatan mengenai kepindahan Gabriel Jesus ke skuad klub Catalan tersebut, di mana penyerang Brasil itu menandatangani kontrak dengan Barcelona untuk masa tiga musim."

Pernyataan itu menambahkan: "Gabriel Jesus lahir di Sao Paulo, Brasil, pada 3 April 1997, dan memulai perjalanan sepak bolanya di kota kelahirannya bersama klub Anhanguera. Kemudian ia pindah ke sektor pemain muda Palmeiras Sao Paulo, salah satu klub terbesar di negara tersebut. Ia menjalani pertandingan pertamanya bersama tim itu pada Maret 2015, dan menjuarai Piala Brasil bersama mereka pada 2015 serta liga pada 2016, ia juga meraih penghargaan pemain terbaik Liga Brasil pada 2016."



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Pernyataan itu melanjutkan: "Penampilan istimewa yang ditunjukkan Jesus di Brasil memberi pemain itu kesempatan untuk pindah ke Eropa, dan pada musim panas 2016 ia menandatangani kontrak dengan Manchester City yang diasuh oleh Pep Guardiola."

Pernyataan itu meneruskan: "Jesus menjalani total 236 pertandingan bersama tim, di mana ia mencetak 95 gol dan menciptakan 45 gol. Selama masanya bersama Manchester City, ia menjuarai empat gelar Liga Primer Inggris, Piala FA satu kali, empat gelar Piala Liga, serta Community Shield dua kali pada 2018 dan 2019."

Pada Juli 2022, Jesus menandatangani kontrak dengan Arsenal, dan bersama mereka ia menjalani 123 pertandingan, di mana ia mencetak 32 gol dan menciptakan 22 gol.

Pada Januari 2025, ia mengalami cedera ligamen anterior cruciate yang membuatnya absen dari lapangan hingga Desember. Ia kemudian turut berkontribusi dalam mengantarkan Arsenal menjuarai Liga Primer Inggris musim 2025-2026, setelah mencetak tiga gol dalam 14 pertandingan.



