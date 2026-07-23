Klub Barcelona melanjutkan kebijakannya dalam merekrut bakat-bakat muda Arab, di mana pada hari Kamis ini mengumumkan kesepakatan dengan gelandang asal Maroko, Mahdi El Mimouni.

Klub Catalan itu menegaskan, dalam pernyataan resmi melalui akunnya di platform "X", telah mencapai kesepakatan dengan klub Belgia Royal Charleroi untuk mendatangkan El Mimouni yang berusia 17 tahun, tanpa mengungkap rincian finansial maupun durasi kontrak.

Barcelona menjelaskan bahwa El Mimouni akan bergabung dengan tim U-19, yaitu tim yang sama tempat penyerang Mesir Hamza Abdelkarim memulai kariernya bersama Blaugrana, setelah bergabung dari Al Ahly Mesir beberapa bulan lalu.

El Mimouni dianggap sebagai salah satu nama yang menjanjikan dalam sepak bola Belgia, di mana ia mahir bermain di posisi gelandang bertahan, dengan kemampuannya bermain sebagai poros nomor 8, serta dikenal memiliki kemampuan teknis tinggi dan kapasitas besar dalam membangun serangan serta mengumpan.

Mahdi El Mimouni menonjol berkat kecerdasan taktis, visi bermain yang istimewa, dan kemampuannya mengatur tempo pertandingan dari posisi pengatur permainan. Kualitas-kualitas inilah yang mendorong sebagian pihak membandingkannya dengan legenda Barcelona, Sergio Busquets. Ia juga menarik perhatian sejumlah klub Eropa, terutama PSV Eindhoven asal Belanda, di samping sejumlah klub Liga Primer Inggris, dengan Newcastle sebagai yang terdepan.

Pemain muda ini memiliki dua kewarganegaraan, Maroko dan Belgia, yang memberinya hak untuk membela salah satu dari kedua tim nasional tersebut pada tahun-tahun mendatang.