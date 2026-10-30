Resmi: Barcelona Perpanjang Kontrak Pemainnya hingga 2029

Barcelona mengumumkan perpanjangan kontrak kiper muda mereka, Iker Rodriguez, yang berusia 18 tahun, selama 3 musim hingga musim panas 2029, dengan klub tetap memiliki opsi memperpanjang selama dua musim tambahan hingga tahun 2031, dalam langkah yang bertujuan mengamankan masa depan salah satu talenta muda paling menonjol di posisi penjaga gawang.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Rodriguez menandatangani kontrak barunya pada Jumat sore, dengan kehadiran Jaume Santiveri dan Jose Ramon Alexanko, direktur sepak bola muda Barcelona, bersama anggota keluarganya dan para agennya.

Rodriguez merupakan kiper utama tim Barcelona Atletic, yang berlaga di grup kedua divisi dua Liga Spanyol, dan ia sebelumnya sudah pernah tampil resmi bersama tim utama musim ini, setelah pelatih Hansi Flick memanggilnya untuk menghadapi Sevilla, guna menutupi absennya Joan Garcia akibat cedera lutut.

Kontrak lama kiper muda tersebut sedianya akan berakhir pada tahun 2027, tetapi Barcelona bergerak untuk memperpanjangnya sejak awal Juli lalu, setelah pemain itu mendapat ketertarikan dari sejumlah klub Eropa, dan klub saat itu menganggap kesepakatan atas keberlanjutannya telah dipastikan, sebelum penandatanganannya tertunda karena alasan yang berkaitan dengan koordinasi jadwal, prosedur administratif, dan beberapa penyesuaian pada butir-butir kontrak.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 ALA

Dengan perpanjangan ini, Barcelona memastikan keberlanjutan salah satu kiper paling menjanjikan di sepak bola Spanyol, setelah Rodriguez bergabung dengan klub pada usia dini, menyusul awal kariernya bersama klub Can Rull di kota Sabadell, dan ia juga telah membela tim nasional Spanyol di kelompok usia di bawah 15, 16, 17, 18, dan 19 tahun.

Kiper muda itu ambil bagian dalam sebagian masa persiapan musim baru di bawah arahan Flick, sebelum menjadi elemen utama dalam skuad Barcelona Atletic yang diasuh Giuliano Belletti, yang saat ini memuncaki grup kedua divisi dua Liga Spanyol "Segunda RFEF", setelah gawangnya hanya kebobolan 4 gol dalam 8 pertandingan pertama.

Rencana Barcelona pada awal Juli adalah mengandalkan Rodriguez dan Eder Aller, yang kini cedera, sebagai dua opsi untuk mendukung kiper tim utama Joan Garcia dan Wojciech Szczesny, tetapi perekrutan kiper asal Kroasia Dominik Livakovic selama bursa transfer mengubah urutan opsi.