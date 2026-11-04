Klub Barcelona telah memastikan kondisi pemainnya, Rodrigo Hernandez, terkait laga yang dinanti melawan Atletico Madrid, setelah mengumumkan bahwa ia mengalami cedera otot yang akan membuatnya absen dari pertandingan yang dijadwalkan pada Minggu mendatang, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-12 Liga Spanyol.

Barcelona menyatakan, dalam pernyataan resmi yang dirilis melalui akun mereka di platform "X", bahwa pemain tersebut menjalani pemeriksaan medis setelah merasakan gangguan pada otot selama pertandingan melawan Aston Villa, yang berlangsung pada Selasa malam di Liga Champions Eropa.

Pemeriksaan tersebut memastikan bahwa Rodri mengalami cedera ringan pada otot hamstring kanan, dengan catatan bahwa pemain itu akan absen dari laga melawan Atletico Madrid, sementara durasi absennya akan ditentukan sesuai perkembangan kondisinya pada periode mendatang.

Rodri sempat merasakan nyeri otot selama pertandingan melawan Aston Villa, sehingga tim pelatih yang dipimpin Hansi Flick memutuskan menggantinya pada jeda babak pertama dan menurunkan Marc Bernal sebagai pengganti, setelah Barcelona mengakhiri babak pertama unggul satu gol tanpa balas.

Pertandingan berikutnya ATM LaLiga 15.00 BAR

Tim Catalan meraih kemenangan besar dengan tiga gol tanpa balas di kandang sendiri, pada pekan keempat fase liga Liga Champions Eropa, di mana Lamine Yamal membuka keunggulan pada menit ketujuh, sebelum Raphinha menambah gol kedua dan ketiga pada menit ke-52 dan ke-64.

Kemenangan tersebut memberikan dorongan penting bagi Barcelona dalam perjalanan Eropanya, setelah menambah koleksi poin menjadi 9 poin, sementara Aston Villa menelan kekalahan pertama mereka di fase liga, usai awal yang sempurna dengan tiga kemenangan beruntun.

Duel langsung memperebutkan puncak Liga

Absennya Rodri datang pada waktu yang sulit bagi Barcelona, yang tengah bersiap menjalani ujian yang sangat penting melawan Atletico Madrid, pada Minggu mendatang, di Stadion Metropolitano, dalam rangkaian pekan ke-12 Liga Spanyol.

Pertandingan ini memiliki arti ganda di tengah persaingan langsung kedua tim memperebutkan puncak kompetisi, di mana Barcelona menempati posisi pertama dengan 30 poin, dan Atletico berada di posisi kedua hanya dengan selisih dua poin, yang menjadikan laga ini sebagai peluang bagi tim Madrid untuk merebut puncak, atau bagi Barcelona untuk memperlebar jarak dengan salah satu pesaing terberatnya.