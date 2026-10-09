Resmi: Barcelona Ikat Pemainnya dengan Kontrak Baru hingga 2030

Klub Spanyol, Barcelona, mengumumkan perpanjangan kontrak gelandang muda Pedro Rodriguez, salah satu talenta akademi "La Masia", hingga 30 Juni 2030, untuk memastikan kelanjutannya di klub Catalan tersebut, setelah kontrak sebelumnya berakhir pada Juni mendatang.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa kesepakatan untuk perpanjangan kontrak telah rampung sebelumnya, sebelum Barcelona mengumumkan transfer tersebut secara resmi, dalam langkah yang mencerminkan keinginan klub untuk mempertahankan pemain berusia 18 tahun itu, meski terdapat persaingan ketat di lini tengah.

Pedro Rodriguez bergabung dengan akademi Barcelona pada 2019, dan memulai musim lalu bersama tim muda "Juvenil A", sebelum dipromosikan ke Barcelona Atletic pada musim panas ini. Ia sebelumnya pernah tampil bersama tim cadangan pada 2024, ketika Albert Sanchez menangani kepelatihannya.

Gelandang itu tampil sebagai pemain pengganti dalam 3 dari empat pertandingan yang dijalani Barcelona Atletic musim ini, sebelum mendapatkan kesempatan tampil sebagai starter dalam kemenangan tandang atas Tudelano, di tengah prediksi bahwa ia akan terus berada dalam susunan pemain pada laga menghadapi Logrones mendatang.

Pedro memiliki visi lapangan yang baik dan akurasi umpan, di samping kemampuannya bermain di posisi gelandang jangkar atau maju ke peran-peran menyerang, kemampuan yang memperkuat peluangnya untuk bersaing mendapatkan tempat di dalam tim cadangan.

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Pemain tersebut menghadapi persaingan ketat di lini tengah Barcelona Atletic, yang memiliki sejumlah talenta menjanjikan. Sementara itu, Pedro Fernandez absen untuk waktu yang lama akibat cedera, dan Ibrima Tunkara telah kembali berlatih, dengan harapan ia akan bergabung ke dalam skuad tim pekan depan. Selain itu, Oriol Guren dan Mirza Katovic belakangan absen karena kebersamaan mereka dengan tim nasional negara masing-masing.

Meski klub-klub besar Eropa menaruh minat atas jasanya selama musim-musim lalu, Pedro memilih untuk melanjutkan perjalanannya bersama Barcelona, di tengah upayanya untuk membuktikan kemampuannya dan mengamankan tempat di antara talenta-talenta yang diandalkan La Masia untuk masa depan.