Bagikan Ikuti GOAL di Google

Barcelona, Jumat (hari ini), mengumumkan perpanjangan kontrak pemain mudanya, Xavi Espart, hingga 30 Juni 2030.

Iklan

Menurut harian AS, Espart menandatangani kontrak barunya siang tadi di kantor presiden klub, Joan Laporta, di dalam kompleks Stadion Spotify Camp Nou.

Dengan demikian, klub Catalan itu menegaskan komitmennya untuk mempertahankan salah satu pemain muda paling menjanjikan jebolan akademi La Masia dalam beberapa tahun terakhir.

Espart berhasil merebut kepercayaan pelatih Hans Flick berkat kemampuannya bermain di banyak posisi, daya adaptasinya di berbagai peran, serta kepribadiannya yang kuat di lapangan.

Xavi Espart mampu bermain sebagai bek sayap di kedua sisi, dan juga bisa diturunkan di lini tengah.

Iklan Iklan

Pada sebagian besar laga musim ini, ia bermain di sisi kiri dan bersaing dengan João Cancelo untuk posisi tersebut.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 08.00 VIL Tonton

Espart berhasil mengamankan tempat di tim utama dan tampil sebagai starter dalam banyak pertandingan, sebelum mengalami cedera pergelangan kaki kanan dalam laga El Clasico melawan Real Madrid.

Hingga saat itu, ia telah tampil dalam 9 pertandingan dengan torehan dua gol dan dua assist.

Iklan

Lewat perpanjangan kontrak ini, Barcelona memastikan bertahannya pemain yang menimba ilmu di akademinya sejak 2015, sekaligus kembali menegaskan kepercayaannya pada talenta hasil binaan sendiri.

Sementara itu, harian Sport memuat pernyataan-pernyataan utama Xavi Espart, yang menegaskan dengan jelas bahwa dirinya milik Barcelona sepenuh jiwa raga, dan pikirannya kini sudah tertuju untuk kembali ke lapangan secepat mungkin.

Iklan

Espart mengatakan bahwa menembus tim utama bukan perkara mudah, dan hal itu terwujud berkat keluarganya serta kepercayaan Flick kepadanya. Ia juga menegaskan keinginannya untuk bertahan di Barcelona sepanjang hidupnya.

Ia menambahkan, "Orang tua saya adalah orang yang selalu mendampingi saya, dan mereka selalu hadir di setiap pertandingan. Mereka sangat bangga pada saya dan selalu berada di sisi saya. Tidak semua momen berjalan baik, dan publik tidak bisa melihat hal itu. Saya sangat bangga dan bahagia untuk keluarga saya. Ini hari yang membahagiakan, dan melihat mereka di sini adalah sesuatu yang luar biasa."

Iklan

Ia melanjutkan, "Saya adalah pemain yang sangat suka maju ke depan, begitu juga saat menguasai bola. Sementara itu, duel bertahan satu lawan satu, yang merupakan situasi sulit, adalah aspek yang harus saya tingkatkan. Masih ada ruang bagi saya untuk berkembang, dan staf pelatih sangat membantu kami."

Soal perbandingan dirinya dengan legenda Philipp Lahm, ia berkomentar, "Hal itu sedikit mengejutkan saya. Saya menganggapnya sebagai pujian. Saya tidak ingin membandingkan diri dengan pemain mana pun, terutama Philipp Lahm, yang menjalani karier luar biasa. Mendengar kata-kata seperti itu dari pelatih membantu saya merasakan kepercayaan yang ia berikan kepada saya, dan membuat saya merasa tenang saat masuk ke lapangan."

Iklan

Ia menuturkan, "Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak punya pemain yang saya anggap sebagai panutan. Saya tumbuh dengan menonton Barcelona dan Busquets ketika ia bermain sebagai gelandang bertahan. Seiring waktu, saya menerima peran yang berbeda-beda dan beradaptasi dengan posisi yang harus saya mainkan, karena itulah yang terpenting. Orang tua saya sangat membantu saya, dan saya selalu berusaha memiliki pola pikir positif."

Ia menegaskan, "Saya dikelilingi orang-orang hebat, baik keluarga maupun teman-teman saya. Kepercayaan diri datang dari situ. Cedera adalah bagian dari sepak bola. Saya cedera pada periode yang sedang bagus bagi saya, tetapi hal itu justru memberi saya kepercayaan diri. Saya bekerja setiap hari dan terus berkembang."

Iklan

Ia menutup, "Flick memberi saya kepercayaan besar, dan saya tahu cara memanfaatkannya, sehingga ia bisa mengandalkan saya. Inilah target saya. Saya ada di sini sekarang, tetapi semuanya baru saja dimulai."