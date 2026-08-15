Klub Atletico Madrid mengumumkan, pada Sabtu hari ini, penandatanganan seorang pemain menonjol di lini pertahanan selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Atletico Madrid menyatakan, dalam pernyataan resmi, bahwa mereka telah merekrut bek asal Argentina Cristian Romero hingga musim panas 2031, sehingga menjadi transfer keempat tim selama periode transfer saat ini, setelah sebelumnya menjadi target pertama pelatih Diego Simeone untuk memperkuat lini pertahanan.

Atletico Madrid membayar sekitar 40 juta euro untuk merekrut bek Argentina tersebut, dengan rincian 33 juta euro sebagai biaya tetap dan 7 juta euro sebagai variabel, setelah Romero berpamitan kepada para suporter klub London-nya kemarin, Jumat.

Cristian Romero sebelumnya telah menjadi target Atletico Madrid pada musim panas lalu, namun tuntutan finansial klub Tottenham Hotspur menghalangi terwujudnya transfer tersebut.

Setelah setahun berlalu, dan serupa dengan apa yang terjadi pada David Hancko di tahun 2025, bek Argentina itu tiba di Stadion Metropolitano dengan tujuan menjadi salah satu elemen utama dalam proyek Simeone.

Dengan demikian, pelatih asal Argentina itu menambahkan ke skuadnya seorang pemain yang memiliki pengalaman dan level tinggi, yang akan memungkinkan tim ibu kota Madrid tersebut memulihkan kekokohan pertahanannya.

Perlu dicatat bahwa Romero sempat menjadi incaran Barcelona dan Arsenal sebelum ia memilih pindah ke Atletico Madrid.

