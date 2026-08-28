Klub Aston Villa resmi merampungkan proses transfer penyerang internasional Senegal, Nicolas Jackson, dari Chelsea untuk memperkuat lini serangnya dengan kontrak jangka panjang.

Surat kabar "The Athletic" telah mengungkap pada Selasa lalu bahwa kedua klub mencapai kesepakatan atas transfer ini senilai 65 juta pound sterling, dengan Aston Villa membayar 47,5 juta pound sterling di muka untuk memastikan kepindahan penyerang Senegal tersebut.

Jackson meneken kontrak berdurasi lima tahun di "Villa Park", yang mencakup klausul opsi perpanjangan kontrak selama satu tahun tambahan. Penyerang berbakat ini menjadi pemain kedua yang pindah dari Chelsea ke Aston Villa pada bursa transfer saat ini setelah bergabungnya Alejandro Garnacho dengan status pinjaman disertai opsi pembelian bersyarat, sementara Morgan Rogers bergerak ke arah sebaliknya dan bergabung dengan Chelsea dalam transfer rekor yang mencapai 117 juta pound sterling.

Pemain berusia 25 tahun ini menjadi target yang lama dinantikan oleh manajemen Aston Villa, di mana ia merupakan salah satu pemain favorit pelatih asal Spanyol, Unai Emery, yang menunjukkan keinginan besar untuk merekrutnya ke dalam skuad.

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Jackson menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di klub Jerman, Bayern Munich, di mana ia mencetak 8 gol di liga sehingga berkontribusi dalam meraih gelar juara Bundesliga bersama tim. Meski laporan pada Juni lalu mengisyaratkan keinginan Chelsea untuk mengintegrasikan kembali pemain tersebut ke dalam susunan pemain dan ia bahkan turut ambil bagian dalam periode persiapan Chelsea, ia tetap meninggalkan markas "Stamford Bridge", menjadikannya penyerang kedua yang hengkang dari Chelsea musim panas ini setelah kepindahan Liam Delap ke Nottingham Forest.

Perlu diketahui bahwa Jackson sempat meneken kontrak berdurasi delapan tahun saat bergabung dengan klub London Barat itu dari Villarreal, Spanyol, dengan nilai 32 juta pound sterling pada tahun 2023, dan ia menjalani 81 pertandingan bersama Chelsea di berbagai kompetisi dengan torehan 30 gol.