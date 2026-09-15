Resmi: Argentina Panggil Messi untuk Malam Perpisahan

Federasi Sepak Bola Argentina mengumumkan pemanggilan sang legenda Lionel Messi untuk tampil dalam laga persahabatan melawan timnas Benin, yang dijadwalkan pada 6 Oktober mendatang di Stadion "Monumental", markas klub River Plate; hal ini agar ia dapat berpamitan kepada suporter Argentina di tanah air, menyusul pengumuman resminya untuk pensiun dari timnas pada 31 Agustus lalu.

Laga persahabatan ini menghadirkan perayaan istimewa; di mana seluruh pemain yang turut bersama sang kapten meraih pencapaian bersejarah akan bergabung dengan Messi dan meraih gelar juara Piala Dunia 2022 di Qatar.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Nama Messi masuk dalam daftar berisi 28 pemain yang diumumkan secara resmi oleh Federasi Argentina untuk menjalani tiga laga yang dinanti, dimulai dengan menghadapi Bolivia pada 30 September di kota Cordoba, kemudian bertemu dengan Burkina Faso pada 3 Oktober di Stadion Monumental, sebelum menjalani laga persahabatan melawan Benin di stadion yang sama.

Daftar ini menandai kembalinya Franco Mastantuono, pemain Real Madrid yang dipinjamkan ke Fiorentina, dan Juan Foyth, bek Villarreal, di samping pemanggilan sejumlah wajah baru untuk pertama kalinya, yang paling menonjol adalah Gianluca Prestianni (Benfica), Matias Soule dan Santiago Castro (Roma), Roman Vega (Zenit), serta Agustin Giay (Palmeiras); yang sebelumnya pernah tampil pada fase terakhir kamp Tango sebelum Mondial terakhir.









Federasi Argentina menjelaskan dalam pernyataan resminya rincian keikutsertaan para pemimpin tim: "Para pemain Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Giovani Lo Celso akan hadir untuk tampil dalam laga persahabatan terakhir pada 6 Oktober. Sementara staf teknis akan mengumumkan nama-nama pemain yang dipanggil dari liga lokal pada Jumat mendatang".

Claudio "Chiqui" Tapia, presiden Federasi Sepak Bola Argentina, adalah orang yang menyampaikan kabar kehadiran Messi untuk berpamitan kepada para suporter; di mana ia mengatakan dalam sebuah video resmi: "Kepada seluruh suporter timnas Argentina, saya ingin memberitahukan kepada Anda bahwa setelah percakapan yang mempertemukan saya dengan direktur teknik timnas senior Lionel Scaloni, kami memutuskan untuk mengundang pemain terbaik di dunia, ikon timnas kami dan kapten kami Lionel Andres Messi, agar mendapatkan penghormatan dan perpisahan yang benar-benar layak ia terima pada 6 Oktober di sini di Argentina".