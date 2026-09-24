Klub Italia, Udinese, secara resmi mengumumkan pada hari Kamis ini perekrutan bek asal Austria, David Alaba, dalam transfer bebas, setelah berakhirnya perjalanannya bersama Real Madrid yang berlangsung selama 5 musim.

Alaba yang berusia 34 tahun menandatangani kontrak dengan klub Italia tersebut untuk durasi satu musim, sehingga memulai petualangan baru di Serie A Italia setelah bertahun-tahun dihabiskannya di antara barisan klub-klub besar Eropa.

Udinese mengatakan dalam pernyataan pengumuman transfer tersebut: "Pemain yang memiliki kualitas teknik luar biasa, kepribadian kepemimpinan, dan keragaman taktik, Alaba tiba di Udine setelah perjalanan karier yang gemilang di puncak sepak bola dunia."

11 gelar bersama Real Madrid

Alaba bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2021 dari Bayern Munich, dan tampil sebanyak 132 pertandingan dengan seragam klub kerajaan tersebut, mencetak 5 gol selama itu, dan meraih 11 gelar.

Gelar-gelarnya bersama Real Madrid mencakup dua kali kemenangan Liga Champions Eropa, dua kali Piala Dunia Antarklub, dua kali Piala Super Eropa, di samping dua gelar Liga Spanyol, Piala Raja Spanyol, dan dua kali Piala Super Spanyol.

Salah satu momen Alaba yang paling terkenal dengan seragam Real Madrid tetaplah selebrasinya yang tersohor dengan meletakkan kursi di atas kepalanya usai kemenangan atas Manchester City pada leg kedua semifinal Liga Champions Eropa tahun 2022, dalam sebuah momen yang menjadi salah satu gambar paling menonjol dari edisi "remontada Liga Champions".

Sebelum pengumuman resmi transfer tersebut, Udinese memanfaatkan kenangan ini dengan cara yang jenaka, setelah pada hari Rabu memposting melalui akun-akunnya di media sosial sebuah gambar kursi lipat di tengah lapangan, sebagai isyarat yang jelas terhadap selebrasi Alaba yang tersohor itu.

Perjalanan karier gemilang bersama Bayern Munich

Alaba memulai kariernya di akademi Austria Wina, sebelum pindah ke Bayern Munich saat berusia enam belas tahun.

Bersama tim Bayern tersebut, bek asal Austria itu meraih gelar Liga Champions Eropa dua kali, Piala Dunia Antarklub dua kali, Piala Super Eropa dua kali, di samping 10 gelar Bundesliga Jerman, serta banyak trofi lainnya.

Di level internasional, Alaba tampil bersama timnas Austria sejak berusia tujuh belas tahun, dan menjalani lebih dari 100 pertandingan dengan seragam negaranya.

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Alaba: Saya ingin terus menang

Alaba menunjukkan antusiasmenya untuk menjalani petualangan baru ini, seraya menegaskan bahwa keinginannya untuk meraih kemenangan tidak berubah meski dengan berbagai keberhasilan yang telah diraihnya sepanjang kariernya.

Ia mengatakan dalam pernyataan yang dipublikasikan Udinese: "Saya telah menjalani banyak pengalaman dan memenangkan banyak hal sepanjang karier saya, tetapi ada satu hal yang tidak berubah: saya ingin terus menang."

Ia menambahkan: "Saya ingin terus bersaing, dan saya ingin meraih sesuatu yang istimewa lagi. Inilah pola pikir yang saya bawa bersama saya ke Udine."

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