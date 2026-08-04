Klub Al Ittihad Saudi memastikan perekrutan bek kiri Fares Abidi yang datang dari Neom, setelah menuntaskan negosiasi dan menyepakati aspek finansial serta kontraktual dari kesepakatan tersebut.

Al Ittihad menegaskan, dalam pernyataan resmi melalui akun-akunnya di media sosial, bahwa kesepakatan itu rampung dalam beberapa jam terakhir sebagai respons atas permintaan pelatih Jens Wemmer yang merekomendasikan perekrutan pemain tersebut guna memperkuat sisi kiri menggantikan mendiang Mario Mitaj.

Al Ittihad terus melanjutkan pergerakannya di bursa transfer musim panas untuk memperkuat skuadnya sebelum bergulirnya musim baru, sementara Abidi mengungguli sejumlah nama yang sempat masuk dalam bidikan "sang Macan" untuk mengisi posisi bek kiri.

Abidi berusia 27 tahun dan lahir di negara bagian California, Amerika Serikat, tempat ia memulai kariernya di lapangan-lapangan Amerika sebelum pindah ke Liga Saudi melalui pintu Al Wehda pada 2020. Ia kemudian membela klub Al Qadsiah dan Al Feiha, sebelum bergabung dengan Neom musim panas lalu, dan tampil bersama mereka dalam 34 pertandingan dengan mencetak 3 assist.