Resmi: Al-Ittihad Rekrut Bintang Veteran Eropa

Klub Al-Ittihad mengumumkan transfer baru, selama bursa transfer musim panas yang secara resmi berakhir di Arab Saudi pada Minggu malam kemarin.

Pemain asal Belanda, Georginio Wijnaldum, akan melanjutkan kariernya di Arab Saudi, dan kini hal itu telah menjadi resmi: gelandang mantan pemain Paris Saint-Germain dan Liverpool tersebut telah menandatangani kontrak dengan klub Al-Ittihad, setelah menjadi pemain bebas sejak kepergiannya dari Al-Ettifaq musim panas ini.

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Pemain internasional Belanda berusia 35 tahun tersebut menandatangani kontrak berdurasi satu tahun dengan klub Arab Saudi itu.

Al-Ittihad mengunggah foto Wijnaldum melalui akun-akun resminya di media sosial dan menuliskan komentar: "Pemain Belanda Wijnaldum menjadi bagian Al-Ittihad untuk satu musim olahraga".

Meskipun Wijnaldum meninggalkan Al-Ettifaq pada awal musim ini setelah kontraknya berakhir, pengalaman sebelumnya di Liga Roshn memberinya keunggulan penting saat pindah ke Al-Ittihad, karena ia tidak akan membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan atmosfer kompetisi atau sifat persaingan, dan hal itu bisa membantunya untuk cepat masuk dalam perhitungan tim pelatih.

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