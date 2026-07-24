Klub Arab Saudi Al Hilal mengumumkan kesepakatan dengan sayap asal Belanda Crysencio Summerville, yang datang dari klub Inggris West Ham United, sebagai rekrutan keenam mereka selama periode transfer musim panas saat ini.

Al Hilal merilis pernyataan melalui situs resmi mereka, yang di dalamnya diumumkan bergabungnya Summerville ke skuad tim dengan kontrak berdurasi 4 tahun ke depan, yang berakhir pada 2030.

Al Hilal menjelaskan bahwa sayap asal Belanda itu menandatangani kontrak transfer pada Jumat kemarin, tepatnya di pemusatan latihan tim yang saat ini digelar di Austria, tempat ia bergabung sebagai persiapan menyambut musim baru.

Al Hilal menyebutkan bahwa Pangeran Al Waleed bin Talal, pemilik klub Arab Saudi tersebut, adalah pihak yang menanggung sepenuhnya nilai kesepakatan itu, seraya mengucapkan terima kasih kepadanya atas hal tersebut.

Al Hilal tidak mengungkapkan nilai kesepakatan, namun laporan media sebelumnya memastikan bahwa nilainya bisa mencapai 80 juta euro, menjadikan sayap asal Belanda itu pemain termahal kedua sepanjang sejarah Liga Arab Saudi.

Nama Summerville mencuat di ajang Piala Dunia 2026, meski ia bukan pemain utama di seluruh laga timnas Belanda, setelah ia mencetak dua gol dan menyumbang dua assist.

Di luar timnas Belanda, Summerville tampil dengan performa impresif sepanjang musim lalu bersama West Ham, di mana ia tampil dalam 34 pertandingan dan berhasil mencetak 7 gol serta menyumbang 5 umpan matang.

Pemain berusia 24 tahun itu pada dasarnya piawai di posisi sayap kiri, tetapi ia juga mampu bermain di sisi kanan, ditambah posisi penyerang murni dan pengatur serangan, meski lebih jarang.

Perlu dicatat bahwa Summerville adalah pemain asing pertama, dan keenam secara keseluruhan, yang direkrut Al Hilal selama periode transfer musim panas saat ini, setelah Mohammed Al Owais, Sabri Dahl, Abdullah Al Anzi, Mohammed Al Sarnukh, dan Nawaf Al Habashi.