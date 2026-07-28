Klub Al Hilal Saudi mengakhiri kesulitan yang mereka alami di posisi bek kanan sepanjang musim lalu dengan mengumumkan secara resmi perekrutan pemain Mohammed Mahzari dari klub Al Taawoun, melalui kontrak berdurasi 3 tahun yang berakhir pada musim panas 2029, dalam langkah yang bertujuan memperkuat lini pertahanan sebagai persiapan menghadapi berbagai tantangan mendatang.

Malam Senin lalu menyaksikan rampungnya prosesi penandatanganan resmi, dan Mahzari dijadwalkan untuk bergabung dengan pemusatan latihan "Sang Pemimpin" di Austria guna mengikuti persiapan yang tengah berlangsung bersama rekan-rekan barunya sebelum bergulirnya kompetisi resmi.

Transaksi ini hadir untuk mengatasi krisis akut yang dihadapi Al Hilal di posisi bek kanan pada musim yang telah berlalu, ketika pemain Portugal Joao Cancelo mengalami cedera parah, sebelum akhirnya ia dicoret dari daftar pemain domestik dan perannya dibatasi hanya pada partisipasi di turnamen Asia saja, kemudian disusul oleh pemain Saudi Hamad Al Yami dengan cedera serupa, yang mendorong manajemen klub menjadikan penguatan posisi ini sebagai prioritas utama di bursa transfer musim panas.

Mahzari, yang berusia 24 tahun, merupakan pemain multifungsi, sebab ia mahir tampil di posisi bek kanan di samping kemampuannya bermain sebagai bek tengah, yang memberikan pelatih beragam pilihan taktis.

Mahzari memulai perjalanan sepak bolanya di tim kelompok usia klub Al Ettifaq, namun ia tidak mendapatkan kesempatan yang nyata bersama tim utama, sehingga mendorongnya untuk pindah ke Al Taawoun dengan status pinjaman terlebih dahulu, sebelum akhirnya menandatangani kontrak permanen dengan "Sang Dekan" pada musim panas tahun lalu melalui kontrak berdurasi 3 tahun.

Akan tetapi, penampilan gemilang yang ditunjukkan pemain tersebut sepanjang musim lalu menarik perhatian manajemen Al Hilal, yang berhasil bernegosiasi dengan Al Taawoun untuk membeli sisa masa kontraknya, dalam sebuah transaksi yang mencerminkan tekad "Sang Pemimpin" untuk menambal celah pertahanan dan memperkuat skuadnya dengan elemen-elemen lokal menjanjikan yang telah membuktikan kelayakannya di Liga Saudi.