Klub Diriyah, yang baru saja promosi ke Liga Roshn Saudi, mengumumkan kesepakatan dengan mantan penjaga gawang Al Ittihad dan Al Nassr, pada bursa transfer musim panas ini.

Melalui akun resminya di "X", klub Diriyah mengunggah cuitan yang mengumumkan kesepakatan dengan kiper Saudi, Amin Al Bukhari, dalam transfer bebas, setelah masa kontraknya dengan klub sebelumnya, Al Fateh, berakhir.

Diriyah memilih mendatangkan Al Bukhari setelah gagal dalam upayanya merekrut kiper Saudi lainnya, Mohammed Al Owais, yang telah hijrah ke Al Hilal.

Al Bukhari menjadi rekrutan keempat yang dilakukan klub yang baru promosi ke Liga Roshn ini, setelah Saeed Al Rubaie dari Al Akhdoud, Hattan Bahebri dari Al Kholood, dan pemain Senegal Clayton Diandy dari Aris Thessaloniki Yunani.

Diriyah akan menjadi klub ketujuh yang dibela kiper berusia 29 tahun ini di Liga Saudi, setelah klub Al Ittihad, Al Ain, Al Ettifaq, Damac, Al Fateh, ditambah Al Nassr yang tetap menjadi bagian dari skuadnya antara tahun 2020 dan 2025.

Perlu dicatat bahwa Diriyah tampil untuk pertama kalinya dalam sejarahnya di Liga Roshn Saudi, setelah lolos usai mengalahkan Al Ula pada pertandingan final dari babak play-off promosi dari Liga Yelo Divisi Satu.