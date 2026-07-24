Klub Al Ahly Mesir mengumumkan kesepakatannya dengan Barcelona untuk saling berhadapan dalam laga persahabatan memperebutkan trofi turnamen Joan Gamper.

Melalui akun-akun media sosialnya, Al Ahly merilis pernyataan yang mengumumkan kesepakatan dengan Barcelona untuk menggelar laga persahabatan tersebut pada 19 Agustus mendatang di Stadion Spotify Camp Nou.

Kesepakatan itu tercapai setelah delegasi resmi dari perusahaan sepak bola Al Ahly, yang terdiri dari Ahmed Hossam Awad dan Naira Ali, melakukan kunjungan singkat ke Spanyol guna memberikan sentuhan akhir pada penyelenggaraan laga tersebut.

Al Ahly menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya perusahaan sepak bola untuk memperkuat kehadiran global klub, serta membuka cakrawala baru bagi kerja sama dengan klub-klub dan institusi olahraga terbesar di Eropa.

Langkah ini menyusul transaksi yang dilakukan Barcelona dengan Al Ahly, di mana mereka mendatangkan penyerang mudanya, Hamza Abdelkarim, secara permanen setelah sebelumnya dipinjam pada paruh kedua musim lalu.

Turnamen Piala Joan Gamper dianggap sebagai acara tahunan di mana Barcelona memperkenalkan tim utamanya kepada para pendukungnya sebelum musim baru dimulai.

Turnamen ini pertama kali digelar pada 1966 dengan diikuti empat tim, sebelum akhirnya sistemnya diubah menjadi dua tim sejak edisi 1997.

Perlu dicatat bahwa Al Ahly akan menjadi tim Arab dan Afrika pertama yang dipilih untuk menghadapi Barcelona memperebutkan gelar Piala Joan Gamper, mengingat para peserta sebelumnya tidak keluar dari klub-klub Eropa, Amerika Selatan, dan Amerika Utara.