Klub Milan mengumumkan pengakhiran kontrak dengan gelandang asal Aljazair, Ismael Bennacer, secara sepakat antara kedua belah pihak.

Milan menjelaskan, dalam pernyataan di situs resminya, bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan gelandang Ismael Bennacer yang berujung pada pemutusan kontrak yang terjalin di antara mereka secara sepakat.

Klub menutup pernyataannya dengan menyampaikan harapan terbaik bagi sang pemain untuk keberuntungan dan kesuksesan dalam kariernya di masa depan.

Perlu diingat bahwa Bennacer pindah ke Milan pada musim panas 2019, datang dari Empoli dengan nilai 16 juta euro, dan berhasil meraih gelar Liga Italia serta Piala Super domestik bersama Rossoneri.

Bennacer sempat menjalani masa peminjaman selama dua musim terakhir ke Marseille dan Dinamo Zagreb.

Menurut Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, Bennacer dijadwalkan untuk bergabung ke jajaran Al Gharafa Qatar selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

