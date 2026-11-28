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Atletico Madrid membutuhkan lebih dari 13 tahun untuk menyamai sebuah pencapaian statistik yang pernah mereka raih di LaLiga. Setelah serangkaian hasil positif di laga tandang, tim Spanyol itu kembali ke titik yang sama usai menaklukkan Elche dalam laga seru dengan skor 3-2, Sabtu malam ini.

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Kemenangan itu diraih di Stadion Martínez Valero pada pekan ke-14 LaLiga, dalam laga yang diwarnai banyak perubahan situasi. Atletico memulai pertandingan dengan agresif, dan Alejandro Grimaldo membawa timnya unggul lewat titik penalti pada menit kelima. Dua menit berselang, Lee Kang-in menambah gol kedua dengan memanfaatkan kesalahan tuan rumah saat membangun serangan.

Elche berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-26 melalui Martim Neto, yang memanfaatkan kesalahan Marc Pubill saat membawa bola keluar dari lini belakang. Namun, Julian Alvarez kembali membuat jarak dua gol sebelum turun minum setelah menuntaskan umpan Alex Baena pada menit ke-41. Di awal babak kedua, Bouba Sangaré mencetak gol kedua Elche pada menit ke-48, sehingga sisa pertandingan berubah menjadi ujian berat bagi kemampuan Atletico mempertahankan keunggulan.

Menurut statistik yang dipublikasikan akun "Mister Chip" di platform "X", tim asuhan Diego Simeone menyamai rentetan kemenangan tandang beruntun terbaik mereka sepanjang sejarah keikutsertaan di kasta tertinggi Liga Spanyol, setelah meraih enam kemenangan beruntun.

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Rentetan pertama terjadi di antara akhir satu musim dan awal musim berikutnya, tepatnya pada periode 8 Mei hingga 28 September 2013, ketika Atletico Madrid menang di kandang Celta Vigo, Real Zaragoza, Sevilla, Real Sociedad, Valladolid, dan Real Madrid.

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Adapun rentetan saat ini dimulai pada musim berjalan 2026-2027 dengan kemenangan atas Real Sociedad, disusul Deportivo Alavés, Espanyol, Levante, dan Getafe, sebelum digenapkan menjadi enam kemenangan lewat kemenangan atas Elche.

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Mister Chip menyebutkan bahwa Atletico Madrid belum pernah meraih enam kemenangan tandang beruntun dalam satu musim, sehingga rentetan saat ini tercatat "belum pernah terjadi sebelumnya" dalam sejarah klub.

Kembalinya pencapaian ini lekat dengan nama Diego Simeone, yang menangani Atletico Madrid sejak Desember 2011, karena kedua rentetan tersebut sama-sama terjadi di era kepelatihannya. Pelatih asal Argentina itu sebelumnya juga mencatatkan rekor lain di LaLiga setelah menang 3-0 atas Getafe pada pekan lalu (pekan ke-13). Kemenangan itu menjadi yang ke-345 baginya di kompetisi tersebut, sekaligus membuatnya melampaui legenda Luis Aragonés dalam jumlah kemenangan sebagai pelatih.

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Rentetan ini akan menghadapi ujian terberatnya pada pekan berikutnya di LaLiga, ketika Atletico Madrid bertandang ke markas Barcelona di Spotify Camp Nou. Laga tersebut merupakan pertandingan pekan ke-23 yang dimajukan, setelah sebelumnya dijadwalkan digelar di kemudian hari karena kedua tim harus tampil di Piala Super Spanyol.

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