Rennes Menegaskan Secara Resmi: Pemain Maroko Kami Tidak Dijual

Frank Haise, pelatih klub Prancis Rennes, memastikan masa depan pemain Maroko Abdelhamid Ait Boudlal, pemain tim yang menerima sejumlah tawaran belakangan ini.

Klub Fulham mengajukan tawaran resmi kepada Rennes untuk mendapatkan jasa bek Maroko berusia 20 tahun tersebut, pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Menurut situs "Foot Mercato", pemain muda Maroko itu menunjukkan keterbukaannya terhadap gagasan bermain di Liga Primer Inggris, dan menyambut baik kepindahan ke Inggris musim panas ini.

Namun pelatihnya, Frank Haise, mengatakan dalam konferensi pers bahwa Abdelhamid Ait Boudlal tidak dijual.

Ia melanjutkan: "Tidak ada masalah, setidaknya ia tidak membicarakannya kepada saya (tawaran itu). Ia bahagia di sini, memiliki kontrak selama dua tahun, dan kami mengandalkannya."

Pada musim lalu, Ait Boudlal bermain dalam 21 pertandingan bersama Rennes. Meskipun ia tidak dipanggil ke timnas Maroko pada Piala Dunia terakhir, pemain yang meniti karier di Akademi Mohammed VI ini dianggap sebagai salah satu kandidat penghargaan Golden Boy tahun ini.