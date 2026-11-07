Ajax meraih kemenangan telak 1-6 atas FC Midtjylland pada Kamis malam. Penampilan meyakinkan klub asal Amsterdam itu juga tak luput dari perhatian René van der Gijp, seperti diungkapkannya dalam Vandaag Inside.

"Mencetak enam gol jelas bukan perkara mudah," kata Van der Gijp. "Orang bisa saja bilang lawan bermain dengan sepuluh orang, tetapi dalam situasi itu mereka tidak perlu lagi bermain menyerang. Mereka juga bisa berdiri bersama-sama di sekitar kotak penalti sendiri. Biar saja lawan mencoba membongkarnya."

Van der Gijp pun memuji cara Ajax terus menunjukkan kemampuannya hingga menit terakhir di Denmark. Permainan itu begitu meyakinkannya hingga ia merasa Ajax mulai bangkit kembali.

"Saya sudah beberapa kali melihat Ajax bermain belakangan ini, termasuk di kandang. Mereka benar-benar sedang dalam perjalanan kembali. Mereka benar-benar mulai mengejar lagi. Saya pribadi juga sangat senang jika kita bisa melihat tiga tim bersaing hingga pekan terakhir untuk mengetahui apa yang akan terjadi," ujarnya, merujuk pada persaingan gelar dengan PSV dan Feyenoord.

Melawan Midtjylland, segalanya berjalan sesuai harapan Ajax. Begitu pula bagi Marcos Leonardo, yang mencetak gol keenam Ajax menjelang akhir pertandingan.

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"Mungkin anak itu memang membutuhkannya," kata Johan Derksen. "Dia senang sekali!" sahut Van der Gijp. "Dia mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 1-6. Tidak perlu sampai sesenang itu, haha."

Jelas bahwa Ajax tengah berada dalam momentum positif. Namun, beberapa pekan terakhir baru benar-benar bisa dinilai positif jika mereka mengalahkan FC Twente akhir pekan ini. Pertandingan di Grolsch Veste itu dimulai Minggu pukul 14.30.